¡Qué fuerte! Pamela Franco emitió palabras discriminatorias contra Christian Cueva, según López

Pamela López, esposa de Christian Cueva, expuso a Franco, afirmando que la cumbiambera habría emitido palabras discriminatorias contra el deportista peruano.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora compartió un informe acerca de una serie de conversaciones que tuvo con Pamela López, quien sin ningún problema le contó los pormenores de la relación extramatrimonial que tuvo el futbolista con la cumbiambera.

En ese sentido, reveló que el encargado de brindarle toda la información sobre tal amorío clandestino fue la propia pareja de la Franco, quien incluso le confirmó que el popular 'Aladino' llegó hasta una conocida discoteca en San Juan de Lurigancho con la finalidad de ver la presentación de la líder de 'Pamela Franco y Orquesta'.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de dicho intercambio de palabras fue que Pamela Franco habría lanzado palabras discriminatorias contra el volante de la Selección Peruana, calificándolo de 'cholo, enano y asqueroso'.

En otro momento del informe, López detalló cómo se habría dado la comunicación entre su suegro y Pamela Franco después de haber lanzado su comunicado afirmando que ella se habría metido en su relación de más de 12 años.

"Me cuenta (la pareja de Pamela Franco) que Cueva le decía 'oh mi amor tú tranquila!' Estaba muy borracho, estaba tomando después de mi comunicado, le decía 'tú tranquila, ella no tiene nada, no te va cag... en nada, no va pasar nada, no te preocupes, yo te amo a ti y vamos a ser felices'", acotó.