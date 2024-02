¡Está confiado! Christian Cueva sabía que Pamela López lo iba a perdonar pese a infidelidades

Pamela López estaría próxima a perdonar a Christian Cueva, pese a que este confesó haberle sido infiel con Pamela Franco, Chris Soifer y demás personajes femeninos de la farándula peruana.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', Claudia Zumaeta, abogada de Pamela López, reveló que cuando se reunió con el futbolista para conciliar sobre el divorcio, él tuvo una actitud bastante confiada, afirmando incluso que, en cualquier momento, a su aún esposa se le pasaría el enojo y que finalmente regresarían.

"Lo escuché atentamente y para ser sincera el tufillo que me dejó fue: 'se le va pasar' (¿Él te dijo que no hicieras nada?) No, porque esto se le iba a pasar en algun momento y que siempre terminan regresando. A mí me dejó un sin sabor", sostuvo enfáticamente.

Asimismo, dejó en claro que Pamela no le ha respondido los mensajes y que el proceso de divorcio se encuentra paralizado sobre todo porque acaba de realizar un viaje a Europa.

"Tácitamente ya lo está diciendo (No habrá divorcio). Si no contestas un mensaje, si no respondes o no tienes esa delicadeza de decir por ahora no o muchísimas gracias por el tiempo, ¿no?", agregó.