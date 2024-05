¡Qué fuerte! Pamela Franco le manda indirecta a Karla Tarazona: "Mi ex no se queda a dormir en mi casa, no está bien"

Desde que terminó su relación a causa de una infidelidad, Pamela Franco ha decido mantener cierta distancia con el padre de su hija y ha preferido mantener en privado todo lo relacionado a su expareja.

Sin embargo, este hombre en cuestión también es expareja de Karla Tarazona y, recientemente, han causado polémica cuando se reveló que el cantante se queda a dormir en la casa de la conductora de TV. Por esta razón, la cumbiambera fue consultada sobre ello y no dudó en lanzar sus dardos.

Recordemos que fue Magaly Medina quien evidenció que el cantante de cumbia frecuentaba a Karla Tarazona y, dejó entrever que el amor estaría renaciendo entre ellos al notar que se quedaría a dormir en la casa de la conductora de TV. Cabe mencionar que, actualmente, ambos son compañeros que conducción de un programa de Panamericana.

Por ello, Pamela Franco no dudó en manifestar su opinión y aclaró que ella no permitiría que su expareja se quede a pasar la noche en su casa.