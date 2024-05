¿Pamela Franco y Christian Cueva juntos de nuevo? Cumbiambera cantará en Huamachuco, ciudad natal del futbolista

23/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El destino parece seguir entrelazando los caminos de Pamela Franco y Christian Cueva, pues la reconocida cantante de cumbia ha anunciado su próxima presentación en la ciudad de Huamachuco, lugar de nacimiento del futbolista. La noticia ha generado revuelo en las redes sociales y entre los seguidores de ambas figuras públicas, avivando especulaciones sobre el posible reencuentro entre ellos.

¿Nuevamente juntos?

El tiktoker Ric La Torre compartió el aviso publicitario del evento en el que Pamela Franco será parte. La fecha elegida para la presentación, el 14 de agosto, coincide con el aniversario de Huamachuco, tierra que vio crecer a Christian Cueva, con quien estuvo relacionado sentimentalmente en el pasado.

En un video compartido en redes sociales, Pamela Franco confirma su participación en la Verbena de Huamachuco en honor a la Virgen de Altagracia, patrona de la ciudad.

"Hola, ¿Qué tal, amigos? Soy su amiga Pamela Franco y les quiero confirmar mi presencia en la verbena este 14 de agosto de 2024 en honor a la Virgen de Altagracia, patrona de la histórica y fiel ciudad de Huamachuco", se le escucha decir a Pamela en un video.

Pamela Franco confirma su presencia en la Verbena de Huamachuco de este año, tierra que vio crecer a nada más y nada menos que a Christian Cueva. Es que ni Michelle Alexander pudo escribir un Guión como este 😂👇🏼 pic.twitter.com/mnrpviGtZ7 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 22, 2024

Su presencia en este evento tan significativo para Christian Cueva ha avivado las especulaciones sobre la posibilidad de que el futbolista también asista al concierto. La incógnita sobre un posible reencuentro entre ambos añade un elemento de intriga a la situación.

¿Cueva pide el perdón de su esposa?

En una entrevista para el programa 'América hoy', Christian Cueva habló sobre su situación personal y la posibilidad de una reconciliación con su esposa. El futbolista reconoció que todos merecen una segunda oportunidad y expresó su respeto por las críticas recibidas.

"En la vida todos merecemos un perdón, Dios nos perdona a todos, ¿por qué no? La vida continúa y cada uno sabe cómo llevarla. Nunca me ha gustado que las personas quieran cerrarse en su razón. Pero bueno, se respetan las críticas y todo", dijo el futbolista.

Sin embargo, también fue honesto al reconocer que no puede garantizar que no cometerá errores en el futuro, pero que cada experiencia es una lección aprendida. "Yo no te voy a decir que soy un hombre que no se va a equivocar más adelante, ¿no? No escupo al cielo ni nada, pero de todo se aprende", expresó.

El anuncio de la presentación de Pamela Franco en Huamachuco ha puesto en el foco de atención la relación entre la cantante y Christian Cueva. La coincidencia de este evento con el aniversario de la ciudad natal del futbolista ha avivado las especulaciones sobre un posible reencuentro entre ambos.