Pamela López luce espectacular físico en medio de polémica con Christian Cueva: "Empoderada y guapa"

27/05/2024

Pamela López estaría pasando una nueva crisis con Christian Cueva tras su reciente reconciliación en marzo de este año. Sin embargo, la esposa del futbolista decidió mostrar que se encuentra mejor que nunca publicando una foto que muestra su espectacular físico.

Cómo se recuerda, Pamela López mostró conversaciones y transferencias de Cristian Cueva a Pamela Franco en el año 2018 y 2019, por lo que en esa oportunidad dijo que terminaría su relación definitivamente con el futbolista, pero todo cambió después de un viaje juntos a Europa.

Tiempo después ambos parecieron juntos y se mostraron como una familia feliz pero según comunicó Magaly Medina hace unos días, la pareja no estaría pasando una buena racha en su relación, ya que ambos salieron por su lado el fin de semana pasado.

Pamela López se luce en redes sociales

Hace unas horas, Pamela López utiliza su cuenta oficial de Instagram para publicar una fotografía en la que luce su cuerpo, además, aparece con una sonrisa de oreja a oreja, lo que daría a entender que está feliz y no en una una crisis con el exjugador de alianza Lima, como muchos dicen.

Pamela López en redes sociales

"Empoderada y guapa", "Claro ejemplo que no es necesario vestirte como bataclana para verte hermosa", "Mi Parcerita te quiero mucho. Bella", "Guapísima gran mujer te admiro Bendiciones!!", "Linda, trabajadora e independiente", "Bella con un gran corazón bendiciones Pamela", "Te sigo hace muhco tiempo, eres una gran mujer", le escribieron sus fans.

¿Christian cueva no descarta nueva infidelidad a Pamela López?

El programa 'América Hoy' logró hablar en exclusiva con Christian Cueva sobre esta supuesta reconciliación. Cuando la reportera le preguntó si había recibido el perdón, el futbolista respondió:

"En la vida todo merecemos un perdón, si Dios nos perdona a todos, ¿por qué no? Pero después de ahí para delante trata de no hablar más porque es así, la vida continua y cada una sabrá cómo llevarla, de hecho, lo que nunca me gustó en la vida es que las personas quieran cerrarse en su razón y bueno se respeta las críticas y todo".

Sin embargo, Christian Cueva hizo una revelación que dejó a todos intrigados. "Mira yo no te voy a decir que soy un hombre que no se va a equivocar más adelante ¿no? No escupo al cielo ni nada, pero de todo se aprende".

Es así que, Pamela López ha remecido las redes sociales con espectaculares fotografías en medio de las presuntas disputas que tiene con Christian Cueva, y sus seguidores la elogiaron en comentarios.