¡Qué terrible! Sofía Franco revela que sufrió GRAVE ACCIDENTE: "Casi pierdo el brazo"

Sofía Franco reapareció en televisión nacional para contar detalles relacionados a diversos aspectos de su vida. Sin embargo, sorprendió al revelar que hace algunos años sufrió un grave accidente que casi le provoca la pérdida de uno de sus brazos ¿Cómo así?

En una reciente entrevista para 'Estas En Todas', la expresentadora de TV explicó que cuando tenía aproximadamente 15 años, su persona se vio envuelta en un accidente que la marcó de por vida.

Es así que, según su relato, todo ocurrió en medio de un paseo con amigos del colegio. Su grupo había quedado en dar una vuelta por Miraflores; sin embargo, jamás imaginó que al retornar a su domicilio viviría uno de los momentos más aterradores.

A raíz de este aparatoso accidente, el brazo de la rubia quedó sumamente afectado, sobre todo porque sus tendones quedaron expuestos en medio de la vía. Las demás personas que se encontraban en el lugar resultaron ilesas, por lo que Sofía tuvo que ser trasladada a una clínica local.

"Se volteó para mi lado y mi brazo estaba afuera, por toda la Vía Expresa mi bracito se quedó con los tendones salidos que parecían unos fideitos blancos, casi me desmayo, fue una impresión muy fuerte. A nadie le pasó nada, solo fui yo la que salió afectada (...) Estuve internada, casi pierdo el brazo. Tengo mi cicatriz", detalló.

Durante un tiempo, la situación que vivió la sumergió en un estado de frustración debido a que creyó que sus planes estaban arruinados. No obstante, las cirugías la ayudaron a recuperar la estética de su brazo hasta que finalmente pudo aceptar sus cicatrices y continuar con su vida.

"Al principio sentí que me había cortado mis planes pero con las cirugías se trató de arreglar un poco más y ya lo superé. Siempre uso la manguita larga porque todavía tengo la cicatriz. En Miss Ámbar tenía el pelo largo y con eso me tapaba el brazo, quedé tercera y me adapté a vivir así", agregó.