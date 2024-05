Ricky Trevitazzo APARECE con el ROSTRO HINCHADO y causa preocupación en su fanáticos ¿Qué le pasó?

25/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ricky Trevitazzo causó gran preocupación entre sus fanáticos, luego de realizar una transmisión en vivo y dejarse ver con el rostro sumamente hinchado ¿Qué le pasó?

Fanáticos 'en shock'

Recientemente, el cantante de cumbia utilizó su cuenta oficial de TikTok para transmitir en vivo y compartir un breve momento con sus seguidores. Sin embargo, no imaginó que terminaría llamando enormemente la atención con su apariencia.

Y es que Trevitazzo se dejó ver con la cara totalmente inflamada, llegando al punto de verse impedido de abrir los ojos y causando gran preocupación y angustia entre los usuarios, quienes no dudaron en preguntar por su estado de salud a través de comentarios.

¿Qué le pasó?

Para alegría y tranquilidad de muchos, el artista peruano explicó que el motivo de la hinchazón de su rostro se debió a un tratamiento al que recién pudo someterse: un implante capilar.

"No, no es una alergia. No me pasó nada, me hice un implante capilar y por eso estoy así hinchado", dijo en un primer momento.

Enseguida, Ricky se tomó unos minutos para explicar que su proceso de recuperación consistía en no aplicarse hielo ni otro tipo de cosas que pudiesen alterar los 'retoquitos' que se hizo.

"No me puedo poner hielo ni nada. El proceso de hinchazón tiene que tener su proceso. Hoy sábado es el tercer día con el hinchazón y está mejor, ayer estaba peor estaba súper hinchado. No me he intoxicado, es un proceso de la operación", sostuvo.

Más detalles

En otro momento del 'live', el mejor amigo de Luigi Carbajal mencionó que le aplicaron más de 6 mil unidades foliculares, por lo que su hinchazón bajará en su totalidad dentro de unos 15 días aproximadamente.

"El implante demora según las unidades foliculares que te pongan. No puedo comentar si es canje o no, esos son temas míos. Me puse en las entradas porque no tenía", detalló.

Para finalizar con la transmisión, el exintegrante de 'Skandalo' descartó que el procedimiento capilar le haya causado dolor. Además, prometió a sus fanáticos regalar varias de sus gorras, las mismas que utilizaba para ocultar la alopecia que padecía.

"No, no duele. Les prometo que cuando esté mejor, en una quince días, todas mis gorras la voy a donar por aquí. Y iré haciendo preguntitas y los que más me respondan automáticamente les regalo una gorra", agregó.

De esta manera, se conoció que el motivo de la hinchazón del rostro de Ricky Trevitazzo fue por haberse sometido a un implante capilar, el cual lo mantendrá en ese estado hasta luego de 15 días.