Rafael Cardozo confiesa que hubiera vuelto con 'Cachaza', si no hubiera oficializado a André Bankoff

10/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exchico reality, Rafael Cardozo, volvió a causar controversia con sus nuevas declaraciones sobre su pasada relación con la influencer Carol Reali, más conocida como "Cachaza"; esta vez confesó que hubiera retomado su relación sentimental, si ella no hubiera hecho público su romance con el modelo brasileño Kevin Bankoff.

Todo ocurrió durante una entrevista en el programa COM FM, conducido por Mario Irivarren y Fabiane Yoshida. En este espacio indicó que estuvo considerando la posibilidad de retomar su relación con Reali, pero que todo eso quedó descartado cuando ella presentó públicamente a su actual pareja.

"Si Carol no subía la foto con ese chico, ¿hubiera habido la posibilidad de que tú la busques?", fue la pregunta de la conductora frente a la incomodidad del exintegrante de EEG.

"Probabilidad de que tal vez un día podamos volver, podría haber habido, que ahora ya no hay, pero de que yo la busque no. La probabilidad de que si yo no hubiera visto algo, sí había de regresar", puntualizó.

Cardozo también agregó que no mantiene comunicación con su expareja desde que terminaron hace varios meses. Y que fue él, quien dio por terminada la relación de 12 años, después de estar 8 meses intentando sacar a flote el romance.

¿Por qué terminaron su relación Cachaza y Rafael?

Los brasileños que llegaron a Perú como modelos, empezaron su relación hace más de una década; después de su trabajo como modelos, ingresaron al reality "Esto es Guerra", y fue allí donde nació el amor entre ambos.

La pareja mantenía un bajo perfil en redes sociales, aunque ocasionalmente la popular Cachaza publicaba fotos con Cardozo; sin embargo, él siempre prefirió mantener todo el estricto privado.

Pasaron los años, y desde el 2016, muchas personas le preguntaban a Rafael cuando formalizará el compromiso con su entonces pareja, pero él siempre se notaba reacio y trataba de evitar en tema. Finalmente en el año nuevo 2022, Rafael le propuso matrimonio a Carol en un viaje de fin de año, haciendo creer que a todos que la relación estaba nuevamente en su mejor momento.

Esto no duró mucho, pues el excombatiente decidió poner punto final al romance después de 12 años estando juntos. Luego de esto, él se presentó en "Esto es Guerra" confesando que la separación le afectó mucho y fue muy dolorosa para él.

"Estuve como 8 meses peleando, discusión y todo, hasta llegar al punto final. Lloré mucho, solo, aunque dos personas que me vieron llorando fue mi amigo el DJ y la señora que trabaja en mi casa y lloró conmigo, fue difícil para mí. Muy difícil", confesó en aquel entonces.