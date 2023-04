¿Shakira llega a Perú? Estrella colombiana tiene reservada una fecha en el Estadio Nacional

Clara-mente todo esperamos la confirmación. La estrella mundial, Shakira, ha encendido las alarmas por su posible llegada a Perú. El rumor empezó después que diversos usuarios notaran que la famosa "Loba" tiene una fecha reservada en el Estadio Nacional, a donde llegaría con su gira Shakira World Tour.

Si se busca la frase Estadio Nacional Evento en Google, podemos notar que aparecen reservadas diversas fechas para eventos deportivos y algunos conciertos como el de Alejandro Sanz. Lo que llama la atención es que para el 12 de octubre aparece el nombre de Shakira y su tour homónimo.

Posible fecha del concierto de Shakira en Perú

Sin embargo, el concierto aún no está completamente confirmado, pero según el cronograma de eventos del Estadio Nacional la fecha del gran espectáculo musical ya estaría separada para recibir a Shakira.

Esto ha emocionado a todos los fans de la intérprete de "Pa tipos como tú", pues la colombiana no llega al país hace varios años. Este posible concierto se daría luego de la polémica separación con su expareja, el futbolista, Gerard Piqué, quien fue acusado de serle infiel con una joven asistente, Clara Chia.

Shakira se instaló en su lujosa mansión de Miami valuada en más de 17 millones de dólares, tras abandonar Barcelona luego de su separación de Gerard Piqué.

La lujosa mansión de Shakira está ubicada en una de las zonas más exclusivas de Miami, Estados Unidos. La propiedad fue adquirida por la cantante en 2001 y actualmente está valuada en más de 17 millones de dólares.

Según se reveló, la mansión de Shakira es blanca y de estilo minimalista, tiene dos plantas repartidas en 750 metros cuadrados, cuenta con un muelle privado y espectaculares vistas al mar.

Asimismo, la lujosa mansión cuenta con un gimnasio privado con excelente iluminación. En total, la propiedad cubre más de 2.000 metros cuadrados.

Hace unos días, Gerdad Piqué estuvo en un canal de Youtube, donde brindó una entrevista y habló sobre la polémica separación con su expareja, Shakira Mubarak.

"Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida", declaró el jugador del FC Barcelona.