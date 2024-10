Rebeca Escribens pierde las extensiones EN VIVO y usuarios comparan escena con 'La sustancia'

14/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La mañana de este lunes 14 de octubre, Rebeca Escribens protagonizó un momento muy hilarante ante las cámaras. La conductora de televisión perdió sus extensiones de cabello mientras realizaba su programa en vivo. Ante tal situación, algunos televidentes que captaron la escena no tardaron en reaccionar y la compararon con la película del momento 'La sustancia'.

Rebeca Escribens pierde extensiones en vivo

Durante la más reciente emisión de América Espectáculos, Escribens culminaba de presentar un informe sobre la cantante Shakira, por lo que decidió bailar y mover las caderas al ritmo de la colombiana. No obstante, el agitado momento ocasionó que su cabello se desacomodara, por lo que intentó peinarse brevemente, sin imaginar que cometería un blooper en ese instante.

Casi de inmediato, una de sus extensiones se enredó en su mano. Evidentemente incómoda por la circunstancia, Receba dio un fuerte grito y lanzó la cabellera al suelo, tratando de disimular la bochornosa circunstancia. " ¡La araña, la araña! ", dijo, para luego recoger la extensión y guardarla en su regazo.

El divertido momento no pasó desapercibido en el set, por lo que al cambiarse la cámara al panel principal, la periodista Verónica Linares no aguanto las carcajadas y se cubrió el rostro. "¡Ay no! Ya viene, chau los dejamos", dijo mientras despedía el programa. En ese momento, reapareció la popular 'loca de las mañanas', y colocó las extensiones en la cabeza de su compañera.

Escena es comparada con 'La sustancia'

Tal divertido momento quedó registrado en televisión nacional, por lo que algunos cibernautas no desaprovecharon la oportunidad y difundieron el clip en las redes sociales. Ante lo hilarante de la circunstancia, algunos usuarios reaccionaron de una manera insólita, pues se atrevieron a comparar la escena con la trama del exitoso filme 'La sustancia'.

Un video compartido por el usuario Cinesmero muestra el blooper en paralelo con algunos clips de la película del momento. 'La sustancia' cuenta la historia de una mujer que busca rejuvenecer a toda costa, por lo que decide inyectarse un suero que le permite tal anhelo, con un costo realmente perturbador.

"Que le enfoquen la espalda a Rebeca", "Solo le puede pasar a ella", "¿Quién sería la versión mejorada de la tía Rebeca?, "¡YARA!", "Versión Michelle Alexander" y "Alguien está viviendo la experiencia", fueron algunos de los divertidos comentarios.

Fue así que Rebeca Escribens protagonizó un divertido momento ante las cámaras de televisión en vivo, luego de que perdiera una de sus extensiones y algunos televidentes compararan lo ocurrido con la popular película 'La sustancia'.