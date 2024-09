Rebeca Escribens lanza CONTUNDENTE MENSAJE al gobierno tras paro de transportistas

26/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante la última emisión de 'América Hoy', hoy jueves 26 de septiembre, Rebeca Escribens tuvo una participación especial en el programa. No obstante, durante su intervención no dudó en pronunciarse respecto a la actual situación crítica producto del paro de transportistas. En tal sentido, lanzó un contundente mensaje al gobierno.

¿Qué dijo Rebeca Escribens sobre el paro?

La conductora de televisión aprovechó la oportunidad que tuvo en dicho espacio matutino para expresar su apoyo a todas las personas que están siendo afectadas durante las protestas de los trabajadores del sector transporte. Asimismo, hizo hincapié en sobre la gran ola de criminalidad que viene azotando al país.

"No puedo dejar de solidarizarme con nuestro país y preocuparme por todas las personas que se encuentran en la calle luchando por vivir en paz", manifestó Escribens, mostrando su empatía con este problema que viven los peruanos diariamente.

Rebeca explicó que, dada la actual crisis política y social que atraviesa el Perú, el espacio que ella conduce (A. Espectáculos) no ha sido emitido el día de hoy. No obstante, resaltó que esto no implica que se mantenga indiferente por lo que ocurre. Por tal motivo, también lanzó una crítica al gobierno, expresando su malestar por la gestión que origina tal coyuntura.

Rebeca Escribens lanza crítica al gobierno

Debido a esta profunda crisis, Rebeca Escribens manifestó que el gobierno de Dina Boluarte viene adoptando una postura reactiva (que atiende los problemas cuando estos ocurren) en lugar de preventiva. Esto, según su opinión, ha agravado los problemas de inseguridad en todo el Perú. Además, lamentó que para todas las personas que tienen o no vehículos, este contexto sea muy alarmante.

"Tenemos un gobierno reactivo y no preventivo, y eso es lamentable, desde el que tiene carro hasta el que no lo tiene. Realmente es preocupante la situación y no quería ser ajena", enfatizó, dejando en claro su postura frente a lo que viene ocurriendo.

En esa línea, Rebeca comentó que la crisis actual del Perú es resultado de años de indiferencia y falta de atención a los requerimiento de la ciudadanía y la población en general. " Es un problema que no viene de ahora, es un chupo que ha reventado en realidad hoy, pero que viene hace años ", sentenció.

Fue así que, durante su intervención en un programa matutino, Rebeca Escribens no fue ajena a solidarizarse con los afectados por el paro de transportistas, por lo que también lanzó un contundente mensaje al gobierno actual, considerando que no toma medidas preventivas.