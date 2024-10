Joker 2 NO es una mala película: Reseña SIN SPOILERS de la polémica cinta que divide a cinéfilos

07/10/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El estreno de la película Joker: Folie à Deux ha generado una fuerte polémica en internet. La crítica internacional, además de ciertos cinéfilos, se encuentran divididos por la secuela del Guasón, en donde Joaquín Phoenix y Lady Gaga protagonizan una especie de musical. ¿Es mala la película? Aquí nuestra reseña sin spoilers.

Joker 2 divide a cinéfilos tras estreno

Desde los primeros tráilers, se venía adelantando que gran parte de la cinta contaría con escenas llenas de música y canto. Y en efecto, la película desarrolla un hilarante show por parte de los protagonistas, quienes desatan sus más grandes pasiones en lo más profundo de su desquiciada mente.

Escenas paralelas muestran a Arthur Fleck afrontando las consecuencias de los crímenes cometidos en el primer filme. No obstante, la trama desaprovecha algunos puntos fuertes dentro de su historia. Uno de los más notables es la poca intervención de Gaga dentro de la misma.

Desperdiciar el potencial escénico con musicales poco conectados podrían ser la principal causa del enojo de muchos fanáticos. Harley Quinn no se mostró como la psicópata villana que es en los cómics, cumpliendo más bien un rol manipulador para el protagonista principal.

Por otro lado, Joaquín Phoenix demuestra contar con el mismo histrionismo que lo caracterizó en la precuela. Sin embargo, su personaje cuenta con un dilema que se mantiene presente hacia el final de la película: ¿ Quién es el monstruo detrás de todo esto , el famoso Joker o el donnadie Arthur Fleck?

Todo ello sugiere un quiebre en la narrativa errática que la cinta parece no definir. Pese a contar con guiños a los cómics y a la cultura popular, la película puede resultar tendenciosa, al punto de que su desenlace se da en un contexto muy extraño, simple, y ciertamente, muy predecible

¿Es Joker 2 una mala película?

Pese a algunos desperfectos, la secuela de Joker no es una mala película. No hay malas interpretaciones, no hay malas escenas, no hay malas canciones. Lo malo, por así decirlo, fue quizá la decisión de Todd Philips, director del filme, de querer cambiar la narrativa durante la grabación de la misma.

Desde hace algún tiempo hubieron filtraciones de escenas que mostraban el ímpetu que tenía la cinta, así como la fuerza de ambos actores para cumplir sus roles. Pero estas pequeñas partes, pese a contar con un gran potencial dentro de la trama, fueron retiradas del corte final.

Joker 2 es una cinta confusa, colorida, con excelente fotografía y con participaciones estelares realmente increíbles, pero que sin embargo, no superará la joya que fue la primera. Solo el tiempo podrá definir si realmente valió la pena realizarla, y si esto fue un acierto experimental o un desastre descomunal para la historia del cine.