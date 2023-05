Reimond Manco y lo que dijo tras escándalo de infidelidad de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo

13/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de mucho tiempo fuera de las pantallas, Reimond Manco se presentó en un programa de espectáculos para hablar de su vida y nuevos proyectos. A su salida, fue interceptado por una reportera que le preguntó sobre el reciente "ampay" que protagonizó su amigo, el futbolista Paolo Hurtado y la expolicía Jossmery Toledo.

"Paolo es mi hermano, somos promoción, nos hemos dormido y criado juntos. Nadie sabe lo que uno pasa en sus cuatro paredes y es mejor no opinar a la ligera. Yo le mando todo mi apoyo a mi hermano porque sea lo que sea es un ser humano, una buena persona y siempre lo he visto ser un gran papá", declaró a reportera en apoyo a su amigo.

Reimond Manco espera la reconciliación

Manco comentó que Paolo Hurtado está yendo por el camino correcto para poder recuperar a los suyos, asimismo, calificó de "buena persona" a la aún esposa del jugador del Club Cienciano, Rosa Fuentes.

"Yo pienso que los dos son personas adultas y van a poder solucionar esto por el bien de los bebes", manifestó.

¿Volverá a las canchas?

Por otro lado, el exjugador de Alianza Lima no descarta volver a jugar de manera profesional. Reveló que el fallecimiento de su padre fue un episodio determinante que lo hizo caer en depresión y alejarse de las canchas de fútbol.

"No me he retirado, el día que ya no quiera jugar mas lo diré, estoy en un break y por ahora estoy dedicado a lo mio", enfatizó.

"Todo fue una mentira"

Recientemente, la expolicía Jossmery Toledo habló por primera vez sobre su romance fugaz y clandestino con Paolo Hurtado. La modelo dio a entender que fue victima de las mentiras del jugador.

"Yo no sé si fue una relación la verdad, porque fue todo mentira. Yo por mis valores estoy soltera, las mentiras tienen patas cortas", señaló la exchica reality.

Le preguntaron si ella opinaba que la esposa de Hurtado, Rosa Fuentes, se hacía la victima y esto fue lo que declaró: "Yo no voy a hablar de la señora. Yo estoy feliz, soltera y tengo valores (...) Ella está con su emprendimiento... creo que la gente se da cuenta de todo, yo simplemente voy a seguir con lo mío", explicó.

Finalmente pidió disculpas, ya que no supo manejar el escándalo que fue protagonista. "Pedir disculpas a todos, no lo supe manejar. La gente no sabe en realidad cómo sucedieron las cosas", añadió.