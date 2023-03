A pesar de poner todo su esfuerzo, René Gastelumendi no logró convencer a los televidentes con sus pasos prohibidos al ritmo de huayno.

09/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El huayno es un género de música que se encuentra en Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y se practica principalmente entre las poblaciones de habla quechua de estos países. Influenciado por una mezcla de tradiciones musicales españolas y nativas, el género se remonta a la época colonial. Esta danza crea un ambiente de celebración único que ninguna persona se puede resistir. René Gastelumendi se animó a zapatear en el bloque matutino de "ATV noticias".

Un video viral compartido en Twitter por la cuenta "Solo en Perú pasa esto" ya suma más de 23.000 visualizaciones y está siendo sumamente criticado por los usuarios de esta red social. En el video se logra observar a los conductores de "ATV noticias" comentando un informe sobre los pasos de huayno de Mario Vargas Llosa en el matrimonio de su nieta.

Para amenizar el momento, el periodista Julio Fernández retó a René Gastelumendi para que zapatee al ritmo de un pegajoso huayno. "Si la baila el premio nobel de Literatura, por qué no lo va a bailar René Gastelumendi", dijo.

René Gastelumendi zapatea al ritmo de "Qué linda flor"

Sin miedo al éxito, el también conductor de "Epicentro TV" empezó a sacar los pasos prohibidos al ritmo de la canción "Qué linda flor" de Silverio Urbina. A pesar de el esfuerzo que hicieron los comunicadores por zapatear, ninguno logró convencer a los cibernautas en redes sociales, quienes mostraron sus reacciones mediante los comentarios.

"¿Cómo puede haber un peruano que no sepa zapatear un huayno, gravísimo", "A veces me gustaría no tener ojos", "Yo soy él cuando bailo cualquier cosa", "Sin duda no es un peruano porque no baila huayno", "Esto sí es cine", fueron algunos comentarios.

El huayno como expresión de la identidad cultural

El huayno tiene orígenes prehispánicos pero con el tiempo, como muchas manifestaciones culturales de los Andes, se ha transformado en un híbrido de estilos nativos y españoles. Es difícil distinguir qué elementos surgieron de cada tradición; sin embargo, una cosa es cierta, esta forma de arte es una parte importante de la identidad cultural andina.