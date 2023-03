09/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Aventura o amor verdadero? Los rumores de un romance entre el cantante de música urbana Bad Bunny y la modelo estadounidense Kendall Jenner se volvieron más fuertes luego de que las celebridades fueron vistas dándose un apasionado beso en un restaurante ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos. Desde hace unos meses, ambos artistas fueron captados en diferentes citas. A pesar de ello, hasta el momento, ninguno ha confirmado ni desmentido los rumores de una supuesta relación amorosa.

¿Bad Bunny y Kendall Jenner están en una relación?

No está confirmado si Bad Bunny y Kendall Jenner están en una relación. Sin embargo, los artistas fueron fotografiados el pasado 7 de marzo en una situación comprometedora que para muchos confirmaría un romance: hubo un beso apasionado entre ambos. El hecho ocurrió mientras la pareja salía de un restaurante japonés en West Hollywood.

Bad Bunny y Kendall Jenner confirman romance con apasionado beso

Citas previas entre las celebridades

DeuxMoi, una cuenta de chismes sobre celebridades en Instagram inició los rumores de una supuesta relación amorosa entre la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" y el intérprete de "Un verano sin ti" cuando difundió una publicación anónima a mediados de febrero: "Esta hermana modelo soltera y famosa fue vista jugando al hockey sobre amígdalas con Bad Bunny en un club privado de Los Ángeles anoche". Luego agregó: "Así que estoy revelando que fueron Kendall Jenner y Bad Bunny, tengo testigos en la escena que la vieron en el club".

Más tarde ese mismo mes, el público especuló que las estrellas habían tenido una cita doble con Hailey y Justin Bieber después de que los cuatro fueran vistos saliendo del mismo restaurante de Beverly Hills, según fotos publicadas por TMZ.

Un informe le dijo a People: "Kendall recientemente comenzó a salir con él. Fueron presentados por amigos. Se mudó a Los Ángeles hace unas semanas y compró una casa". La fuente continuó: "A ella le gusta y se está divirtiendo. Es diferente de los chicos con los que salió en el pasado. Es muy encantador".

Kendall Jenner salió con el jugador de la NBA Devin Booker durante dos años. Finalmente terminaron su relación en octubre de 2022. Mientras tanto, se sabe que Benito Antonio Martínez Ocasio salió con la diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri. Sin embargo, en una entrevista el músico puertorriqueño afirmó que solo eran "mejores amigos".