¿Ricardo Rondón otra vez en 'El Gran Chef'? Tula Rodríguez no descarta llamarlo como REFUERZO

La nueva temporada de 'El Gran Chef: Famosos' está a la vuelta de la esquina. Por tal motivo, Exitosa acudió a la conferencia de prensa del reality culinario, y recopiló algunos detalles de lo que traerá consigo esta competencia. Tula Rodríguez, una de las participantes, se animó a revelarnos si acaso considerará convocar a Ricardo Rondón, primer ganador del programa, como su futuro refuerzo.

La inclusión de Rodríguez en el formato ha generado todo tipo de reacciones. En redes sociales, usuarios la vocean como posible ganadora de la 'olla dorada', debido a que, al ser madre y conductora de un programa similar, tendría algunos conocimientos de cocina que podrían servirle de mucho en 'El Gran Chef'.

Respecto a esta nueva faceta, Tula manifestó que, desde hace algún tiempo, ya había recibido la propuesta para formar parte del elenco de competidores. No obstante, algunos temas de agenda, así como asuntos familiares, le impidieron confirmar su participación. Ahora, en esta temporada 'extrema', la exvedette se siente totalmente lista para demostrar sus habilidades culinarias.

"Mira, te soy honesta. He tenido la propuesta varias temporadas antes, pero no cuadrábamos. Estaba con los viajes de mi hija y todo, pero este año dije que es el momento, ¡Vamos con todo!, manifestó con su característica sonrisa, demostrando el optimismo que tiene frente a este nuevo reto en su carrera.

Tula participará en EGCF.

Por otro lado, se refirió a los 'refuerzos', término que hace referencia a los invitados que apoyan al participante en un episodio especial. Respecto a este asunto, Tula indicó que su primera alternativa sería su eterna amiga Mariella Zanetti, quien dicho sea de paso también triunfó alzando la 'olla dorada'. "Mariella tiene que venir a ayudarme", manifestó.

Sin embargo, se le preguntó si consideraría llamar a Ricardo como refuerzo, puesto a que también era un ganador del reality. Fiel a su estilo, Tula resaltó que le causó sorpresa la victoria de Rondón, por lo que no descarta convocarlo al programa para que la apoye.

"¿Rondón fue el primer (ganador) no? Cuando terminamos el otro programa, en América, y él se vino (a EGCF), no le tenía fe. Pero decía 'que le vaya bien'. Por eso digo, de quien menos piensas, sorprende. (¿Lo llamarías como refuerzo?) Yo tengo mi batalla con Ricardo y con Mariella. Yo creo que con ellos, ya no depende de mí, sino que el equipo los invite", puntualizó.