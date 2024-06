Richard Acuña emociona a Brunella Horna al regalar un auto de lujo a su hijo por sus siete meses

En una emotiva jornada familiar, Richard Acuña sorprendió a su hijo Alessio, de siete meses, con un lujoso auto de juguete de la marca Ford, dejando a todos emocionados. Este gesto refleja el profundo cariño que la familia Acuña Horna tiene por el pequeño, quien celebró su cumplemes en un ambiente lleno de amor y alegría.

El empresario Richard Acuña y la conductora Brunella Horna han demostrado una vez más su dedicación y amor por su hijo menor, Alessio, quien acaba de cumplir siete meses de vida.

La celebración no solo fue un evento familiar íntimo, sino también una muestra de afecto hacia su pequeño, quien fue el centro de atención en una fiesta decorada con tonos azules y una temática inspirada en 'Bartolito' de 'La Granja de Zenón'.

Durante la celebración, Alessio recibió un regalo especial que capturó la atención de todos: un lujoso auto de juguete Ford, una muestra de los cuidados y atenciones que sus padres le prodigan desde su llegada al mundo.

La emoción y felicidad del pequeño fueron evidentes mientras exploraba su nuevo vehículo bajo la mirada orgullosa de sus padres y la complicidad de sus hermanos.

Brunella Horna compartió momentos conmovedores en sus redes sociales, expresando su amor incondicional por Alessio y celebrando cada avance en su desarrollo.

"Siete meses de Alessio. Cada día nos enamoras más mi vida. Crece tan rápido, siento que fue ayer cuando estaba llegando a la clínica super nerviosa porque ya iba a nacer. Disfruto tanto cada avance que da, sus risas, cuando come y no me quiere dar la cuchara, cuando se sienta, cuando juega, amo todo de él. Mi compañero para toda la vida. Te amo, bebé hermoso", señaló Brunella Horna en sus redes sociales.