Brunella Horna lo contó TODO: ¿Escuchó la conversación entre Richard Acuña y Paolo Guerrero?

En la emisión del programa del día miércoles 21 de febrero de 'América Hoy', la atención se centró en el encuentro entre Richard Acuña y Paolo Guerrero, donde Brunella Horna estaba presente. La expectativa aumentó cuando se reveló que la conductora podría tener información privilegiada sobre la conversación entre ambos personajes.

El martes 20 de febrero, Paolo Guerrero regresó a Perú acompañado de Ana Paula Consorte, y se reunió con Richard Acuña en su casa. Brunella Horna también estaba presente en este encuentro, generando especulaciones sobre lo que pudo haber presenciado.

Al ser interrogada en 'América Hoy' sobre si había escuchado la conversación entre Richard Acuña y Paolo Guerrero, Brunella Horna aclaró que no estuvo presente en el momento crucial.

Explicó que en ese momento estaba ocupada cuidando a su hijo Alessio en otra habitación, por lo que no pudo presenciar la reunión ni ver a los involucrados.

"No la conozco, no la he visto, yo estaba cuidando a Alessio mientras que se dio la reunión. Yo estaba en el cuarto de Alessio, no bajé en ningún momento", reveló Brunella Horna.