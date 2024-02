Adulto mayor lleva flores a su esposa por San Valentín y usuarios reaccionan: "Un amor hasta la eternidad"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso conmovedor, que fue compartido en TikTok, donde se ve a un adulto mayor llevar un ramo de flores para regalarle a su esposa por el 'Día de San Valentín' y demostrar cuánto la quiere y está agradecido por todos los años que llevan juntos.

Muchas parejas no dudan en demostrar cuánto se quieren, ya sea a través de fotografías, videos, o dándose regalos en cualquier momento, pero en especial en el día del amor, sin importar la edad que tengan. Algunos realizan locuras de amor en medio de la calle llevando mariachis o mostrando carteles donde señalan todo lo que estarían dispuestos a hacer con tal de ver felices a "su media naranja".

En el material audiovisual, de solo 10 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Daniela Montero capta la escena donde un hombre de avanzada edad, con pasos lentos, se dirige hasta su hogar llevando unas bolsas en su mano izquierda, mientras que con la derecha sostiene un ramo de flores de distintos colores como un detalle hacia la mujer de su vida.

Por medio de la escena, la joven trató de mostrar a todos sus seguidores que sin importar la edad, uno siempre puede demostrar, así sea con pequeños detalles, cuánto admiran y quieren a sus parejas y que a pesar de los malos momentos que tengan lograrán salir adelante juntos.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al adulto mayor por dar el ejemplo a las parejas jóvenes de que sí existe el amor verdadero y que nunca es tarde para demostrar su amor.

"El amor sí existe, somos nosotras las que elegimos mal", "lástima que en esta generación no hay eso", "yo ni un perejil recibí", "esa generación se va perdiendo, ya no existe", "un amor limpio y sincero que perdure por toda la eternidad", "amor hasta la eternidad", "mi marido a veces ni saluda cuando llega", "¡ay no! muero de amor", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.