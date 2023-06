Rodrigo González: conductor critica la supuesta reconciliación entre Ale Venturo y el 'Gato' Cuba

Durante la última edición del programa ''Amor y Fuego'', el conductor, Rodrigo González aprovechó sus cámaras para lanzar un duro comentario hacia el 'Gato' Cuba tras supuestamente intentar reconquistar a Ale Venturo, a través de sus redes sociales.

El popular presentador de espectáculos señaló que el futbolista del Sport Boys es 'tóxico', pues estaría supuestamente intentando reconquistar a Ale Venturo, a pesar de que en entrevistas pasadas, ella manifestó tenerle miedo a la familia del pelotero.

"Primero sales a denunciar a la familia, te muestras aterrada y dejas caer testimonios que no dejan bien parado a tu ex, pero esos cambios de Ale Venturo y verla ahora como si no hubiera pasado nada. No sé si estoy viendo a Ale Venturo o a una Paula Arias, algo parecido estamos viendo en el camino", comentó 'Peluchín'.