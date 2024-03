¿Romina Gachoy y Jean Paul harán contenido de pareja en OnlyFans?: "Tenemos que subir al siguiente nivel"

02/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándula peruana y en su reciente aparición en 'Magaly TV, la firme', bromearon sobre la posibilidad de realizar contenido íntimo para el OnlyFans de la uruguaya.

El cantante y la creadora de contenido, se presentaron en el más reciente programa de 'Magaly TV la firme' para hablar sobre su reconciliación, el desafío que presenta la crianza de sus pequeños hijos, así como también sobre sus actividades laborales.

¿Jean Paul Santa María incursiona en OnlyFans?

Durante la entrevista con Magaly, Romina con todo que sigue creando contenido para su OnlyFans pese a que hace algún tiempo dijo que reduciría la intensidad de sus publicaciones. También sugirió la posibilidad de experimentar con su pareja para tener nuevas experiencias y contenido fresco para los usuarios.

Aunque todo parecía que la pareja seguiría los pasos de Xoana Gonzáles y Javier Gonzáles, luego se reveló que se trataba de una broma ya que eso forma parte de su intimidad como pareja.

"Yo le he dicho amor, tenemos que subir al siguiente nivel", dijo el cantante con una pícara sonrisa en el rostro, a lo que Romina indicó: "No hay forma, consideramos que eso es bastante íntimo".

Rápidamente, Jean Paul aclaró que no tienen inconvenientes con las parejas que crean contenido de ese tipo, sin embargo, no va acorde con ellos. "Respetamos a todas esas parejas que lo hacen y lo comparten, pero en nuestro caso es un no rotundo ", sentenció.

¿Qué dijo Jean Paul sobre los escándalos de Angie?

Jean Paul Santa María se presentó en el programa de la 'Urraca' para hablar sobre cómo está afectando las actitudes de Angie Jibaja a sus hijos, pues como se sabe fue captada hace unos días intentado ingresar al departamento de un hombre al que hace poco denunció por haberla agredido.

"Nuestro enfoque está en darle toda la protección a nuestros hijos. En evitar, en la medida de lo posible, que ellos vean ese tipo de situaciones porque obviamente es difícil", indicó el cantante.

"Han tenido mucha preparación, no solo por las cosas que podamos decir nosotros en casa, sino también porque hemos tenido muchísimo respaldo de parte de profesionales", sentenció.

Es así que, Jean Paul Santa María confirmó que tanto Romina Gachoy como él, tienen como prioridad el bienestar sus hijos y la unión familiar, por lo que descartan crear contenido en conjunto para OnlyFans.