Romina Gachoy se luce con los hijos de Angie Jibaja en sesión de fotos por el Día de la Madre

La esposa de Jean Paul Santamaría, Romina Gachoy, se lució junto a los hijos de Angie Jibaja en el contexto del Día de la Madre; pese a que, la modelo denunció que continúan impidiéndole verlos.

A través de cuenta de Instagram, la uruguaya compartió un video recopilatorio de tiernos momentos al lado de los pequeños en una sesión fotográfica. En las imágenes se aprecia como la figura de Only Fans se divierte con los niños.

Como si fueran sus propios retoños, Gachoy demostró la complicidad que mantiene con los dos retoños de Jean Paul y Angie. No obstante, durante la sesión también estuvo presente el más pequeño de los hijos de Santamaría.

Los carinosos retratos generó cientos de comentarios positivos, resaltando el papel que ha tenido Romina en la vida de los niños. Además, destacaron su trabajo como madre, pese a no tener ningún vínculo sanguíneo con ellos.

Tras su partida a Chile, Angie Jibaja utilizó sus redes sociales hablar acerca de la difícil situación que atraviesa junto a su expareja, Jean Paul Santa María.

Según contó a través de una transmisión en vivo de Tiktok, le ha comprado 4 tablets a sus hijos para poder comunicarse vía virtual; no obstante, no la estarían dejando hacerlo.

"No me dejan ni comunicarme con ellos, siempre lo intento y me cuelgan (...). Les compré como cuatro tablets para que se comuniquen conmigo y nada (...). Yo los extraño, los necesito, siento que necesitan a su madre, quiero ver a mis hijos", narró.