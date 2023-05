''Mi honor no tiene precio'': Néstor Villanueva demanda a Susy Díaz por difamación y le exige medio millón de soles

Néstor Villanueva tomará medidas legales en contra de su exsuegra Susy Díaz, tras haberse cansado de las acusaciones en las que señala que él maltrababa físicamente a su hija Florcita Polo.

Por ello, en medio de una entrevista con un medio local, el cumbiambero anunció que demandará por difamación a la exvedette y le exigirá medio millón de soles por haber mancillado su honor.

Villanueva aseguró que su imagen ha sido dañada, al igual que sus ofertas laborales y estado emocional. Además de ello, remarcó que todo tiene un límite y no permitirá más de estas situaciones.

"Lo que ha dicho en todo este tiempo me ha perjudicado demasiado y yo siempre he callado, todo tiene un límite. Metió a mis hijos, a mi familia, a mis padres, todo tiene un límite. Una cosa es salir en televisión para hacer una broma, pero otra es culparte de algo delicado", declaró al medio.

A pesar de haber demandado a su exsuegra, el cantante comentó que no es vengativo si le desea nada malo, pero que ella no puede ir a programas televisivos y simplemente acusarlo.

"De todas las formas me ha dañado, en el trabajo, económicamente, como persona pública, emocionalmente también. El año pasado salieron a denunciarme por todo. Me dijeron hasta pegalón, una serie de cosas que no son ciertas. Yo nunca he salido a responderle, a atacarla, pero esta vez todo tiene un límite'', continuó.