Rosalía destaca al cajón peruano como su instrumento musical con mayor mayor valor sentimental

09/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosalía, una de las artistas más populares en todo el mundo gracias a su música y presentaciones en vivo, ha ganado una gran cantidad de seguidores, y Perú no es una excepción. A pesar de que la cantante española no incluyó a nuestro país en su tour "Motomami", reveló algo asombroso sobre el cajón peruano en una reciente entrevista en el programa de YouTube "Hot ones".

¿Qué opina Rosalía sobre el cajón peruano?

En una reciente entrevista en el popular programa de YouTube "Hot ones", que se caracteriza por hacer preguntas a famosos mientras comen alitas picantes, el presentador Sean Evans planteó a Rosalía una pregunta intrigante sobre sus instrumentos musicales. Reconociendo la sensibilidad de la artista, le preguntó si había algún instrumento en particular que destacara por su historia o alguna anécdota detrás de él.

"Tal vez el cajón que tengo. Hay este instrumento peruano que me gusta, que es como una caja", contestó Rosalía, antes de quejarse por lo picante de las alitas. Pero logra continuar con su anécdota. "Una caja y es muy hermoso cómo suena. Y recuerdo que solía tocar este instrumento en San Esteban, de donde vengo, una pequeña ciudad. Cuando visito a mi mamá y lo veo, siempre me derrite por dentro", expresó.

La nueva canción "Tuya" de Rosalía

Aunque algunos ya tuvieron la oportunidad de escucharla hace unas semanas cuando Rosalía la filtró "accidentalmente" en un vídeo de TikTok, hoy se ha lanzado oficialmente la nueva canción de la talentosa cantante catalana. Se trata de un reguetón con influencias japonesas titulado "Tuya", que narra una noche de pasión y deseo. Algunos fanáticos han interpretado la letra como una insinuación de la bisexualidad de la 'Motomami'.

La canción ha sido producida por Chris Jedi y Gaby Music, reconocidos productores que han trabajado con diversos artistas de la escena urbana.

El videoclip, dirigido por Stillz, muestra a Rosalía sola en compañía de un perrito y ha sido filmado en Japón, específicamente en Tokio. Este país es conocido por ser una fuente de inspiración para la cantante catalana, quien recientemente visitó junto a su prometido, Rauw Alejandro.

Ahora que su nuevo video ha sido revelado, Rosalía ha compartido que retomará sus proyectos en curso. Por un lado, está finalizando la última etapa de su exitosa gira "Motomami" por Europa. Sin embargo, también ha manifestado su deseo de tomarse un poco de tiempo para relajarse y pasar más tiempo con Rauw Alejandro.