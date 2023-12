"Sabíamos que no era feliz": las duras confesiones de George Clooney acerca de Matthew Perry y su muerte

El fallecimiento de Matthew Perry, que interpretó a Chandler en la serie Friends, conmocionó la industria de la televisión. Uno de los actores que entabló amistad con Perry mientras estaba en vida fue George Clooney, y recientemente brindó una serie de confesiones que conmocionaron a los fanáticos del difunto.

Clooney, en una entrevista con el medio Deadline, reveló detalles de la vida de Perry que pocos conocían, indicando que pasaba una adicción a los analgésicos y que sufría de depresión.

"No sabíamos qué le pasaba. Solo sabíamos que no era feliz y que no tenía ni idea de por qué estaba haciendo eso, tomarse 12 pastillas de Vicodin (analgésico) al día", declaró.