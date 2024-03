¡Saca cara por Andrés Wiese! Efraín Aguilar defiende a actor de acusaciones de Mayra Couto

21/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El productor peruano, Efraín Aguilar, se refirió recientemente a la denuncia por acoso sexual que interpuso Mayra Couto contra Andrés Wiese. En ese sentido, el creador de 'Al Fondo Hay Sitio' decidió defender al actor, quien finalmente quedó libre de dicha acusación.

Lo defendió

En una reciente entrevista para el podcast 'Café con la Chévez', Aguilar fue consultado respecto al problema que envolvió a la popular 'Grace' y 'Nicolás', descartando que aquella situación se haya dado, sobre todo en su presencia.

Según su opinión, todo fue falso. Esto debido a que, al considerar a Mayra como una hija, ella le hubiera contado, sin ningún temor, que le estaban faltado el respecto; sin embargo, nunca le dijo nada a pesar de la confianza que existía entre ambos.

"Eso fue falso, según mi opinión. Siempre a mí me contaban las cosas y Mayra es como mi hija. Me hubiera dicho que le estaba faltando el respeto y le hubiera dicho su vida. Pero nunca me dijeron nada y los dos tenían confianza conmigo", declaró al medio.

Jamás lo hubiera permitido

Asimismo, dejó en claro que jamás habría permitido un comportamiento de esa índole porque hubiera sido él, el primero en abogar en favor de la actriz peruana.

"A mí nunca me informaron nada, yo recién me entero (...) Cuando me entero lo de Mayra, ya estaba afuera. Si me hubiera enterado, yo hubiera saltado", agregó.

Mayra Couto no actuaría con Wiese

La recordada hija de 'Charito' visitó hace algunas semanas la ciudad de Lima tras permanecer bastante tiempo en el extranjero cumpliendo con sus diferentes proyectos personales.

Así pues, en una pasada edición de 'Todo Se Filtra', programa conducido por el periodista de espectáculos, Kurt Villavicencio, se emitió un breve extracto de lo que fue la entrevista a la actriz.

En dicho material audiovisual, Couto se somete a una serie de preguntas incómodas, por lo que se oye al reportero consultarle si volvería a grabar con Andrés Wiese, quien fue su pareja en la ficción cuando ambos trabajaban en la exitosa serie 'Al Fondo Hay Sitio'.

"Como te digo que no... yo no quiero volver a sentirme así, y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir", respondió la actriz de una manera bastante tajante.

Debido a toda esta situación, Efraín Aguilar decidió pronunciarse y defender a Andrés Wiese de las acusaciones de Mayra Couto, sobre todo porque a él jamás le dijeron nada.