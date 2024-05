¡Saca las garras! Jazmín Pinedo defiende a Alejandra Baigorria tras críticas de Magaly: "Es su vida y es su sueño casarse"

Alejandra Baigorria está viviendo uno de sus mejores momentos en su relación con Said Palao al estar cerca de llegar al altar. Por ello, recientemente la afamada 'Rubia de Gamarra' contó entre lágrimas que ha soñado con casarse de blanco desde hace 15 años.

Esta revelación desató un sinfín de comentarios, entre ellos, de Magaly Medina, quien no dudó en criticar duramente a la empresaria. Tras sus amargos comentarios, Jazmín Pinedo le dio su completo respaldo y no dudó en responderle a la 'Urraca'.

Como se mencionó, ante las duras críticas y burlas que hizo Magaly Medina, luego de las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria, quien habló sobre su sueño de casarse; la popular 'Chinita' la defendió.

"No llego a entender a las personas que se ofenden por la felicidad de otros. Quisiera defender a Alejandra en este punto porque creo que, hoy por hoy, las mujeres tenemos que apoyarnos ", mencionó Jazmín Pinedo en el programa 'Más Espectáculos'.

La exchica reality se comparó con la empresaria, destacando que, aunque ambas tienen sueños distintos, sus aspiraciones son igualmente importantes. "Yo de niña soñaba con ser millonaria. ¿Eso hace que el sueño de Alejandra sea menos que el mío? ¿Eso hace que Alejandra esté invalidada de poder soñar con su boda? ¿Eso hace que Alejandra esté mal? ¡No!", manifestó.

La exparticipante de 'Esto es Guerra' fue sorprendida por Claudia Ruíz, una de sus mejores amigas desde su adolescencia, quien llegó hasta Lima para ayudar a Alejandra con los preparativos de su boda. Ambas se unieron en un fuerte abrazo en el set del programa de mediodía y en medio de eso, la rubia recordó que tiene el sueño de casarse desde hace años.

"Lo que me costó llegar hasta acá y que después de muchos años haya llegado el momento. Quince años lo esperé. Dios sabe por qué lo hace en este momento y con quién. Eso me hace llorar, fueron momentos muy duros en mi vida en los que yo cuestionaba y decía ¿por qué mis amigas se casan y no yo?", dijo la rubia con lágrimas en los ojos por la emoción.