Youtubers celebran críticas por burlarse del dedo cortado de empresaria secuestrada: "Es un honor"

A veces, el deseo de ser gracioso y creativo hace que muchos caigan en la insensibilidad y el humor negro. El secuestro y mutilación de un dedo de la empresaria Jackeline Salazar ha conmocionado a la comunidad. Sin embargo, también han indignado los comentarios insensibles hechos en un programa de internet por youtubers, quienes no se disculparon tras ser criticados.

Durante la emisión del programa Ouke, Carlos Orozco y Daniel Marquina comentaron sobre el secuestro de Jackeline Salazar con una mezcla de asombro y ligereza.

"Hay una noticia que me ha parecido increíble. En Lima Norte han secuestrado a una comadre", comenzó Orozco, a lo que Marquina respondió afirmativamente.

La conversación continuó con Carlos Orozco explicando que la familia de la víctima había recibido un dedo cercenado como parte del mensaje de los secuestradores.

Los comentarios mantuvieron un tono coloquial, aunque sin malicia aparente. Sin embargo, la situación se tornó problemática cuando Carlos Orozco repitió un comentario burlón:

"Dice que lo bueno de ese dedo es que ya pueden desbloquear el celular de su hija. Así no se habla". Este comentario, que generó risas entre los panelistas, fue visto como insensible y ofensivo por el público, especialmente en las redes sociales.

La insensibilidad de los youtubers no pasó desapercibida. La reconocida periodista Magaly Medina criticó duramente a Orozco y Marquina.

"Y les parece gracioso y se ríen de la estupidez que acaban de decir. No. Oye, y ese señor, este habrá verificado que si el dedo de su hija o no, así el dedo no sea de su hija. Ese dedo es de alguna persona a la que le cercenaron un dedo. O sea, estamos hablando de criminales, de gente totalmente brutal y cruel", señaló Medina.