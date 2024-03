Samahara Lobatón y Bryan protagonizan fuerte pelea en la calle: "Estoy embarazada y me pegas", contó testigo

06/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo escándalo callejero protagonizaron Samahara Lobatón y Bryan Torres. De acuerdo a las imágenes que mostró un programa de espectáculos, la pareja se enfrentó violentamente en plena vía pública. Este hecho, reforzaría las especulaciones sobre una posible crisis entre ellos.

Como se sabe, en los últimos días el cantante fue captado con una de sus amigas, quien no tuvo problema en robarle un beso comprometedor. Este podría ser el motivo de esta nueva discusión que tuvo lugar en las calles de Chorrillos.

¿Por qué se pelearon?

El programa de farándula recogió algunos testimonios de los vecinos que presenciaron esta violenta pelea. Según mencionaron, Samahara le reclamaba a Bryan por una supuesta infidelidad. Esto luego que la joven Geraldine Torres haya estado en vivo asegurando que sí conocía al cantante y que eran amigos con derecho.

"Ella le increpaba que no le iba ver la cara y hace cuanto se había estado metiendo con la chica, tildándola de per**. A su vez él retrocedía queriendo escapar de ella porque ella se le acercaba", contó una testigo.

¿Samahara Lobatón está embarazada?

sin embargo, esta pelea habría estallado cuando Samahara Lobatón reveló que estaba embarazada y le reclamaba al cantante por golpearla, pese a su estado.

"Ella le decía: Estoy embarazada y aún así me pegas, mira lo que me has hecho, me has roto el dedo" , fue lo que dijo la testigo, acerca de lo que escuchó como parte de la discusión en la vía pública.

Bryan Torres niega infidelidad

Por otro lado, tras las imágenes que protagonizó, Bryan Torres rompió su silencio y negó haber engañado a la influencer con Geraldine Torres. Además, encaró a la joven, en vivo, y le aseguró que no la recordaba.

"Te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca (...) Ese día llegamos a esa disco a tocar y llegamos tarde y no tocamos y nos fuimos a otra discoteca. Y esas chicas se acercaron a preguntar si tocaríamos o no, nada más", dijo en una conversación con 'América Hoy'.

Asimismo, mencionó que no tiene ningún interés en mantener una amistad con la chica y resaltó que fue él quien rompió todo tipo de contacto: "Ella me ha escrito en agosto, pero yo ya no tuve ninguna intención ni de verla como amiga ni de nada. Yo la eliminé, yo mismo la he eliminado".

Sin lugar a dudas, este enfrentamiento tiene para rato, puesto que no es la primera vez que Samahara Lobatón y Bryan Torres protagonizan una violenta pelea en la calle.