¡Niega infidelidad! Bryan Torres jura que no engañó a Samahara Lobatón pese ampay con misteriosa joven

Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón, decidió romper su silencio y aclarar los rumores sobre una presunta infidelidad a la influencer de 21 años. Esto pese a que fue ampayado besando en la mejilla a una misteriosa joven en un concierto.

En la más reciente edición de 'América Hoy', las conductoras se contactaron con 'El Bryan' para preguntarle por las imágenes que lo vinculan a una misteriosa fémina.

En ese sentido, el cantante de salsa enfatizó que no fue un beso en la boca como quisieron dejar entrever, sino que simplemente se trató de un saludo en la mejilla, puesto que tampoco conoce a la joven y solo se le acercó a preguntarle si él y su orquesta iban a dar una presentación.

Incluso, el líder de 'Barrio Fino' juró por la vida de su primogénita que nunca besó a la mujer del video, reiterando que todo habría sido un error por el juego de cámaras.

"Te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca (...) Ese día llegamos a esa disco a tocar y llegamos tarde y no tocamos y nos fuimos a otra discoteca. Y esas chicas se acercaron a preguntar si tocaríamos o no, nada más", aclaró el salsero durante su entrevista al programa.