Bryan Torres llama EN VIVO a su 'amiga' mientras lo exponía en entrevista: "No me acordaba de ti"

05/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Esta polémica no tiene cuando acabar. Bryan Torres protagonizó un bochornoso momento al llamar al canal de TV, donde su 'amiga' estaba contando detalles del beso que le robó en plena calle. Al salsero no le importó interrumpir la entrevista para desmentir la versión que estaba dando la joven en un conocido programa de espectáculos.

Este escándalo empezó, hace unos días, cuando el cantante fue captado junto a Geraldine Torres, su amiga, quien le dio un sugerente beso en la mejilla, a pesar de que él mantiene una relación con Samahara Lobatón. Tras ello, el salsero salió al frente para asegurar que no tiene ningún vínculo amoroso con la joven y resaltó que solo la vio, en algunas oportunidades.

Por esta razón, la chica se presentó en un conocido programa de espectáculos para contar su versión y aclarar que fueron 'amigos con derechos, en el pasado. Asimismo, mostró unos chats comprometedores.

"Lo conozco desde marzo del año pasado. Hemos sido como amigos con derechos. Ha habido de todo . Hemos tenido salidas esporádicas", reveló.

Bryan Torres llama en vivo

En medio de la entrevista, Bryan Torres interrumpió las declaraciones de Geraldine y sorprendió al llamar en vivo al programa. Saludó a los conductores y procedió a dar su descargo.

"Sorprendido de verte ahí sentada, hablando de un tema pasado, me parece increíble de tu parte. ¿Te digo la verdad? No me acordaba de ti hasta el día en que volviste y nos vimos ese día fuera de la discoteca", dijo.

Tras ello, aclaró la razón por la que negó conocer a la joven: "Ella me ha escrito en agosto, pero yo ya no tuve ninguna intención ni de verla como amiga ni de nada. Yo la eliminé, yo mismo la he eliminado".

Tiene videos íntimos de Geraldine

Asimismo, comentó que algunas veces se ha encontrado a Geraldine sola en las discotecas y aseguró que así fue la última vez que la vio.

"La última vez que me he visto con ella ha sido en enero, febrero, que hemos salido como patas y me la encontraba en la discoteca porque ella es una chica un poco nocturna y siempre me la encuentro sola en las discotecas", sostuvo.

Por su lado, Geraldine Torres confesó que Bryan tiene videos íntimos de ella y lo responsabilizó si es que se filtra algún tipo de contenido.

Al parecer, este escándalo mediático tiene para rato, seguirán saliendo a la luz más detalles de Bryan Torres y su amiga 'cariñosa'.