¿Samahara está esperando a su primer hijo con Bryan Torres? Peculiar detalle evidenciaría nuevo embarazo

Los rumores sobre una posible ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres continúa tomando fuerzas. En medio de toda esta situación, un peculiar detalle pondría en evidencia que la influencer estaría esperando a su primer hijo con el salsero ¿Será cierto?

'Pajita', un conocido usuario de X, antes Twitter, que suele tocar temas de la farándula peruana, compartió unas imágenes en las que se aprecian ciertas coincidencias que evidenciarían el posible estado de gestación de la segunda engreída de Melissa Klug.

"Ayer me 'chismearon' que Samahara estaría en la dulce espera. Y ayer la 'niña del aro' sube esto a sus historias ¿Casualidad?", se lee en su más reciente tweet.

Ayer me chismean que la Sacachaira estaría en la dulce espera. Y ayer la niña del aro sube esto a sus historias! ¿Casualidad? Fuente: Miami me lo confirmó. pic.twitter.com/p8YpzlUz7E

Cabe precisar que, en la storie que compartió la influencer de 21 años se le puede cer a la Dra. Yanara Mohtar Merlo, quien se dedica al área de ginecología y obstetricia, por lo tanto brinda servicios de medicina materno fetal.

Hasta el momento, ni Samahara ni Bryan se han animado a hablar de la situación, generando que los rumores sobre un posible embarazo de la primogénita de Abel Lobatón aumenten.

En la más reciente edición de 'América Hoy', las conductoras se contactaron con 'El Bryan' para preguntarle por las imágenes que lo vinculan a una misteriosa fémina.

En ese sentido, el cantante de salsa enfatizó que no fue un beso en la boca como quisieron dejar entrever, sino que simplemente se trató de un saludo en la mejilla, puesto que tampoco conoce a la joven y solo se le acercó a preguntarle si él y su orquesta iban a dar una presentación.

Incluso, el líder de 'Barrio Fino' juró por la vida de su primogénita que nunca besó a la mujer del video, reiterando que todo habría sido un error por el juego de cámaras.

"Te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca (...) Ese día llegamos a esa disco a tocar y llegamos tarde y no tocamos y nos fuimos a otra discoteca. Y esas chicas se acercaron a preguntar si tocaríamos o no, nada más", aclaró el salsero durante su entrevista al programa de espectáculos.