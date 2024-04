¿Se acabó el amor? Tinelli no desearía que Milett Figueroa regrese a Argentina: "Ni que venga"

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen acaparando las portadas de la prensa rosa en Argentina, debido a su polémico romance. Desde hace algunas semanas, se viene rumoreando sobre una posible ruptura en la pareja, pues no celebraron juntos el cumpleaños del famoso conductor de TV y, además, se especuló que sus hijas no estarían de acuerdo de su relación con la peruana.

Por ello, los periodistas argentinos están asegurando que el presentador de 'Bailando por un sueño' no querría que la modelo retorne al país gaucho, debido a que sería mucha responsabilidad para él.

En el programa Socios del espectáculo de 'El trece' de Argentina, comentaron sobre esta polémica y mencionaron que Milett quiso estar con su pareja en Madrid, pero no se dio como esperaba.

"Ella quería pasar el cumpleaños con Marcelo, él no pudo estar porque después de México se fue allá (Madrid) porque le hicieron una sorpresa los hijos y fueron de distintos lugares del mundo para pasar el cumpleaños de ahí. Ella se enojó muchísimo ", comentaron al inicio los presentadores.

Por otro lado, la presentadora del espacio mencionó que se enteró de que Marcelo Tinelli estaría marcando cierta distancia de la responsabilidad de tener a Milett Figueroa en Argentina.