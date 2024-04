¡Indignada! Magaly Medina enfurece con Tinelli por no defender a Milett Figueroa en Argentina

Milett Figueroa se ha convertido en el blanco de las críticas en Argentina por su polémico romance con Marcelo Tinelli. Por esta razón, Magaly Medina comentó sobre este tema y se mostró indignada con el afamado conductor de TV, por no defender a su pareja.

En la última edición de su programa, la conductora de 'Magaly TV, La Firme' criticó duramente a Marcelo Tinelli por no darle su respaldo a Milett Figueroa quien está siendo señalada negativamente en la prensa Argentina.

La popular 'Urraca' resaltó la indiferencia del popular presentador de televisión ante la polémica en la que se encuentra envuelta su pareja. "¡Esto ya es el colmo!", exclamó al ver la actitud de Tinelli.

Además, señaló con indignación que, a pesar de los ataques constantes, Milett no ha salido a defenderse públicamente, lo cual le parece preocupante. "Amiga, date cuenta", dijo Magaly, haciendo un llamado a la modelo para que tome cartas en el asunto.

Como se recuerda, hace unos días, una conductora de un programa de espectáculos del país gaucho reveló que las hijas de Tinelli no soportan a la modelo peruana e incluso se habrían referido a ella como trepadora.

"Decirle 'trepadora' en televisión nacional es desacreditarla públicamente, y Tinelli no hace absolutamente nada para detener eso" , lamentó Magaly Medina.

"Ahí en la televisión el que tiene que ponerle el par, el que tiene que salir como el hombre, como el protector, es Marcelo Tinelli. Si ella le interesara a 'alguito', pero por lo visto no le interesa, la deja bailar con su pañuelo. Y lo que es más, ella ni siquiera se defiende, porque aparentemente ella, pues, no quiere hablar tampoco con la prensa argentina" , afirmó.

Ante ello, Magaly Medina se refirió a Milett Figueroa y le aconsejó que debería exigirle respeto a Marcelo Tinelli quien se ha mostrado indiferente con toda esta polémica sobre su relación sentimental.

"¿Para qué tienes alguien que llamas mi novio si no te protege?", cuestionó la periodista. Asimismo, le recomendó que se arme de valor y no se quede callada ante la situación que está enfrentando. "Defiéndete sola, ¿para qué estás esperando si ya Marcelo Tinelli no te va a defender?", expresó.