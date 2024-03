¿Se arrepintió? Julián Zucchi afirma que se sintió obligado a oficializar a reportera: "No sé que somos"

15/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Julián Zucchi se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser ampayado con Priscila Mateo, reportera de Magaly Medina. El actor afirmó que estaban saliendo exclusivamente, sin embargo, la noche de ayer se retractó y dijo que apenas se están conociendo, por lo que no puede definir el tipo de relación que tienen.

La producción de 'Magaly TV, la firme' se comunicó con el actor para preguntarle sobre su relación con Priscila, pero sorprendió al decir que solo oficializó sus salidas con ella para que dejen de molestarla.

"Mi intención no era salir a anunciar nada, pero me vi obligado a hacerlo, lo hice porque se estaban hablando cosas tuyas de una chica que yo aprecio y quiero mucho", declaró.

En esa misma línea, Zucchi dejó entrever que no tiene nada formal con Priscila, ya que aún no han hecho la presentación oficial con sus padres y solo salen porque tienen amigos en común, pero reafirmó que se siente atraído por ella.

"Si yo no quisiera algo serio no lo haría, ¿me explico? Yo hubiese esperado más para anunciarlo porque soy cauteloso, porque sabes que cuando recién estás conociendo (a alguien) no sabes cuánto va a durar, todavía no conocía a su mamá. Sólo nos conocemos nosotros y algunos amigos en común, cada día que la veo me gusta más", agregó.

Finalmente, dejó claro que no tienen una relación formal con Priscila y tampoco sabe cómo definir sus recientes salidas y besos, pero se seguirán conociendo.

"Somos exclusivos porque es una palabra que utilizamos nosotros. Como nos veníamos conociendo, uno no entiende bien cuáles son las reglas cuando se está conociendo a alguien. No sé si se pueda estar con otros, no sé qué somos, nos vamos a seguir conociendo", sentenció.

¿Julián sigue enamorado de Yiddá?

Mediante un enlace telefónico con un conocido programa de espectáculos, el artista argentino aseguró que, a pesar de los problemas que ha tenido con Yiddá Eslava, sigue enamorado de ella.

"Yo lo único que le digo es que la amo, que la quiero, que la respeto, la admiro, la sigo admirando, la sigo queriendo... Pero Yiddá estamos enojados, estamos enojados y lo que tenemos que entender es que no es que ya nos dejamos de querer y ella me dijo que no, que no me quería", dijo Julián.

Es así que, la relación de Julián Zucchi y Yiddá Eslava sigue dando que hablar, más ahora que él parece haber empezado a salir con la reportera Priscila Mateo.