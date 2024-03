¡Explota! Magaly Medina defiende a su reportera de Yiddá Eslava y envía advertencia a Julián Zucchi

15/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la emisión de 'Magaly TV, La Firme' del 14 de marzo, Magaly Medina mostró su indignación ante el respaldo de Julián Zucchi hacia Yiddá Eslava y su expresión de amor, a pesar de haber sido visto besándose con la reportera de su programa, Priscila Mateo, a quien anteriormente había presentado como su "pareja exclusiva".

¡La defiende con garra!

La presentadora expresó que aquello que le causó mayor inquietud fue el apoyo de la ex chica reality a los comentarios negativos dirigidos hacia la joven reportera mediante likes en redes sociales, donde la etiquetaban como amante. Magaly aprovechó su espacio televisivo para expresar su desaprobación por este comportamiento y reiterar su respaldo a su reportera una vez más.

"Nosotros nos estamos riendo, pero tenemos una persona en nuestro equipo que no la está pasando bien. La pobre Priscila Mateo, tengo que decirlo, ha visto su vida puesta sobre el tapete. En las redes sociales la llaman de todo porque hay gente que, por supuesto, no averigua nada y solo escriben porque tienen un Instagram o Twitter, ella no está acostumbrada", señaló.

El escándalo en torno a Julián Zucchi y Priscila Mateo sigue dando de qué hablar, especialmente después de que Yiddá Eslava, la ex pareja del argentino, mostrara su apoyo a comentarios negativos dirigidos hacia la periodista. Magaly Medina no dudó en expresar su decepción por la actitud de Eslava.

"Los comentarios que le pone la gente... y ella le pone like, Yiddá Eslava le pone el corazoncito a ese comentario tan insultante para una chica que no se metió en su relación y que me consta que no ha sido una clandestina, una amante. Ha sido una chica que ha estado conociendo a alguien, una chica que estaba conociendo a un chico que está soltero", reiteró.

Julián confiesa su amor por Yiddá

En una entrevista con un conocido programa de espectáculos, Julián Zucchi compartió sus emociones hacia Yiddá Eslava, afirmando que todavía siente "amor, cariño, respeto y admiración" por ella. A pesar de esto, reconoce que ambos están molestos, pero subraya que la molestia no implica que hayan dejado de amarse.

El argentino continúa negando firmemente que haya cometido cualquier acto de indifelidad durante su relación con Yiddá. Además, reveló que se vio forzado a decir que estaba saliendo con alguien por 'ampay'.

"Obviamente cuando salen las imágenes, mi intención no era todavía salir a anunciar nada, pero me vi obligado a hacerlo, pero lo hice porque se estaban hablando cosas feas de una chica que yo aprecio y quiero", afirmó.

¡Escucha Julián!

Medina resaltó que el escándalo entre Julián Zucchi y la reportera Priscila Mateo ha puesto a esta última en una posición difícil, exacerbada por los comentarios negativos en las redes sociales, algunos de los cuales fueron respaldados por Yiddá Eslava.

"Ese ampay se ha vuelto una noticia de primera plana porque la exesposa salió en un ataque de celos y salió a despotricar de todo, entonces, le ha hecho a ella estar en el candelero, y ella no está acostumbrada, lógicamente está pasando un momento malo", señaló.

Asimismo, Magaly Medina expresó su indignación frente a Zucchi por el hecho de haberse retractado de estar en una relación con Priscila Mateo: "No le hagas daño, por la salud mental de ella, mejor arréglate con tu expareja", indicó.

Por otro lado, la periodista informa que ha hablado con Priscila Mateo, quien está muy afectada por haber sido descartada por el argentino. La comunicadora instó a Julián a dejar de jugar con su reportera: "Yo necesito a alguien que esté bien emocionalmente en su trabajo, porque en privado se está justificando que una chica ilusionada cree. A quien ha dejado muy mal parada es a la reportera. Qué innecesario".

Finalmente, Medina se dirige a su reportera y le advierte sobre Julián Zucchi: "Así como te engañó, lo hará con la próxima".

Es así como Magaly Medina mostró su indignación ante el respaldo de Julián Zucchi hacia Yiddá Eslava y su expresión de amor, a pesar de haber sido visto besándose con la reportera de su programa, Priscila Mateo, a quien anteriormente había presentado como su "pareja exclusiva".