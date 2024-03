¡Paren todo! Julián Zucchi impacta al confesar que sigue enamorado de Yiddá Eslava

En los últimos días, Julián Zucchi se vio envuelto en un tremendo escándalo, luego de que Yiddá Eslava lo acusara de infiel. Tras ello, ambos se han envuelto en una serie de declaraciones donde sacaron sus 'trapitos al aire' y expusieron algunos problemas que enfrentaron a lo largo de su relación.

Sin embargo, luego de haber asegurado que la actriz utilizada GPS para controlar sus pasos, el actor argentino impactó a todos sus seguidores al admitir que sigue enamorado de la madre de sus hijos.

Tras las fuertes declaraciones de su expareja, Julián Zucchi rompió su silencio y se pronunció sobre las acusaciones en su contra, donde fue tildado de infiel. Mediante un enlace telefónico con un conocido programa de espectáculos, el artista argentino aseguró que, a pesar de los problemas que ha tenido con Yiddá Eslava, sigue enamorado de ella.