¡Se hizo la loca! Denuncian a Ducelia Echevarría por quedarse con ropa sin pagar: "Ya pasó más de un año y nada"

Luego de su reciente participación en 'El valor de la verdad', donde reveló momentos difíciles y ganó 20 mil soles, Ducelia Echevarría enfrenta una nueva polémica. La influencer fue acusada públicamente por una emprendedora que asegura que se llevó bikinis sin pagar y no responde mensajes desde marzo del 2024.

La historia empezó con un canje entre Ducelia Echevarría y Angie de La Torre, una emprendedora dueña de un negocio de bikinis que se hizo viral tras exponer la situación en redes sociales.

Angie de La Torre cuenta que Ducelia Echevarría recibió cuatro bikinis para promocionarlos, pero nunca publicó el contenido comprometido ni etiquetó a la marca en sus fotos.

La cosa no quedó ahí. Según Angie de La Torre, Ducelia Echevarría seleccionó dos bikinis más, que no formaban parte del canje, y acordó pagar por ellos, pero el pago nunca llegó.

"No le regalé, le di cuatro por canje —canje que no cumplió— y dos bikinis extra, de los cuales ella quedó en pagarme (esos dos bikinis no estaban en el canje)", sostuvo la emprendedora.