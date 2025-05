Ducelia Echevarría confiesa qué provocó su drástico cambio de voz: "Estaba en una depresión horrible"

Ducelia Echevarría dejó al público completamente en shock tras revelar dos de los secretos mejor guardados de su vida. La exchica reality sorprendió al contar el verdadero motivo de su radical cambio de voz y, como si fuera poco, impactó al confesar que tuvo un romance secreto con Zumba durante su paso por 'Combate'.

Durante la quinta pregunta del popular programa de Beto Ortiz, la exintegrante de 'Esto es guerra' y 'Combate' dejó a todos en silencio al contar que su timbre de voz cambió radicalmente tras un tratamiento al que fue inducida para mejorar su apariencia física en el certamen Miss Perú Mundo 2014.

"A mí me cambio la voz porque me pusieron esteroides. No sé qué me habrán puesto, pero lo que me pusieron hizo que cambie mi voz (...) Yo participé para un Miss, para el Miss Perú Mundo en el 2014 y ahí yo conozco a una persona y esa persona es la que influye (...) yo nunca había visto eso, no sabía", declaró la modelo natural de Pozuzo.