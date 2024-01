¡Se pronuncian! Alejandra Baigorria y Said Palao revelan cuándo tienen pensado casarse

Alejandra Baigorria y Said Palao sorprendieron al mundo de la farándula luego de comprometerse en su viaje a Tailandia. Al respecto, decidieron recientemente pronunciarse y brindar detalles de lo que será su próximo matrimonio.

La feliz pareja se tomó unos minutos para interactuar con sus seguidores mediante la popular 'Cajita de preguntas' de Instagram.

Al hacerlo, recibieron un sinfín de preguntas donde una de ellas cuestionaba acerca de cuándo tienen pensado llevar a cabo su boda. Según afirmaron, ese tema lo verían cuando lleguen a Lima.

"Bueno chicos aún no tenemos esa respuesta. Estamos centrados en el viaje y llegando vamos a comenzar con tiempo y tranquilidad. He averiguado un poquito y si saben más me escriben en mi Instagram que separar iglesia, local y todo eso es como un año de anticipación así que supongo que un añito. Así que no se desesperen porque esta pregunta está durísima", señalaron Said y Ale.