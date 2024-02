¡Le hace roche! Rebeca Escribens imita EN VIVO el acento español de Nataniel Sánchez

Hace unos días, Nataniel Sánchez sorprendió a todos al anunciar su nueva faceta como cantante y, para promocionar su lanzamiento, no tuvo mejor idea que presentarse en el programa 'América Espectáculos'. Sin embargo, no imaginó que Rebeca Escribens le haría pasar tremenda vergüenza, en vivo, al imitar su acento español.

Como se sabe, la actriz radica en España, desde hace varios años, por lo que adquirió ese marcado dejo. Además, en varias oportunidades, reveló que ella quiso familiarizarse con dicha acentuación para poder interpretar mejor a los personajes en las producciones que trabaja.

En ese sentido, Nataniel Sánchez, mencionó que el mundo artístico le ha enseñado que no debe encasillarse en una rama, pues descubrió otros talentos, en este caso, el canto; y está dispuesta a emprender una exitosa carrera musical.

"Una de las cosas más importantes que he aprendido al irme a España es que no somos una cosa. Nos encanta encasillarnos, pero no, soy actriz, bailarina, cantante, ama de casa, amiga, mujer y ponernos un título hace que no descubramos otros talentos", dijo la recordada 'Fernanda' de 'Al Fondo Hay Sitio'.