¿Se va del país? Julián Zucchi anuncia comunicado con FUERTE REVELACIÓN tras volver a redes sociales

Julián Zucchi continúa en medio de ojo público. Y es que luego realizar una transmisión en vivo en presunto estado de ebriedad y posteriormente cerrar sus cuentas, el actor argentino volvió y anunció que hoy, lunes 22 de abril, a las 10 de la mañana, lanzará un comunicado con una fuerte revelación.

Luego de toda la polémica por su ruptura con Yiddá Eslava y el ampay con la reportera de Magaly Medina, Priscila Mateo, parece que Julián Zucchi decidió ponerle punto final a toda esta situación.

El protagonista de 'Sí, mi amor: La Película' reabrió sus redes sociales para lanzar un breve comunicado en el que primero agradece a todos sus fanáticos por la preocupación hacia su persona en estos momentos que, para él, son muy difíciles.

Enseguida, sorprendió al mencionar que este lunes, 22 de abril, compartirá un importante comunicado sobre su futuro personal y profesional.

Julián Zucchi anuncia comunicado con fuerte revelación.

Cabe precisar que, en ninguna parte de su comunicado menciona que tiene pensado irse del país; sin embargo, muchos rumorean esa posibilidad debido a los problemas que viene atravesando con la madre de sus hijos y al complicado estado de salud de su madre que vive en Argentina.

Hace algunos días, Julián Zucchi preocupó a más de un fanático tras realizar recientemente una transmisión en vivo donde aparece en un presunto estado de ebriedad.

Enseguida, el artista extranjero contó que siempre se esforzó por hacer las cosas bien durante su permanencia en nuestro país, mientras que varias personas pedían que corte el 'live' y otros convocaban a sus amigos para que lo ayuden.

"Yo luché mucho por hacer las cosas bien, por portarme mejor en un país que no es el mío. Intenté hacer las cosas y me pagaron muy mal, les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live, pero es desde el corazón", manifestó para luego quedarse dormido.