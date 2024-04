¿En crisis? Usuarios PREOCUPADOS tras aparición de Julián Zucchi en presunto estado de ebriedad

Julián Zucchi preocupó a más de un fanático tras realizar recientemente una transmisión en vivo donde aparece en un presunto estado de ebriedad. Al respecto, los usuarios que siguen al actor argentino no dudaron en mostrar su inmensa preocupación.

La madrugada de este martes, 16 de abril, el exparticipante de 'Combate' decidió tomarse un tiempo para conversar con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, en medio de toda la interacción, llamó mucho la atención la forma en como hablaba y se expresaba. Los usuarios que se encontraban viéndolo no tardaron en especular que el actor argentino se encontraba en presunto estado de ebriedad.

Debido a su apariencia poco usual, los seguidores de Zucchi empezaron a mostrar su preocupación, pidiendo que algún buen amigo suyo vaya hasta Argentina a cuidarlo, mientras que otros lamentaban la situación que actualmente atraviesa con su expareja Yiddá Eslava.

"Está vulnerable", "Por favor, que algún amigo vaya a verlo", "No se dan cuenta que está ebrio", "Ayúdenlo, por favor", "Lamentable su situación", "¡Vamos, Julián! Tú puedes salir de esto", "Ya no vuelvas con Yiddá", "Anda descansa", "Juli, ve a dormir", "Ya no llores, Julián", "Tus fans nos preocupamos por ti", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la transmisión en vivo.

Durante los minutos que estuvo En Vivo, Julián Zucchi se mostró sumamente sensible y afectado, además, agradeció el apoyo que está recibiendo por varios de sus fanáticos.

Enseguida, el artista extranjero contó que siempre se esforzó por hacer las cosas bien durante su permanencia en nuestro país, mientras que varias personas pedían que corte el 'live' y otros convocaban a sus amigos para que lo ayuden.

"Yo luché mucho por hacer las cosas bien, por portarme mejor en un país que no es el mío. Intenté hacer las cosas y me pagaron muy mal, les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live, pero es desde el corazón", manifestó para luego quedarse dormido.