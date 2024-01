Mario Hart asegura que Handa podría ser la próxima Karol G: "Va a llegar lejos, te lo firmo"

Mario Hart y Handa se han visto envueltos en polémica durante las últimas semanas por sus constantes peleas con Leslie Shaw. En medio de esta trifulca, los dos primeros se hicieron muy amigos e incluso grabaron un tema y ahora, el también piloto de autos aseguró que su musical podría ser la próxima Karol G.

En medio de una entrevista a la que fueron invitados Mario Hart. Handa y Kale, el intérprete de 'Yo no fui' resaltó el talento que su colega tiene para la música, además, confirmó que debido a eso la considero para su tema 'Tal para cual remix'.

"Yo siempre le he dicho a Handa que lo suyo es cuestión de tiempo, que tenga paciencia porque va a despegar. Va a llegar lejos", expresó el reggaetonero en un inicio.

Asimismo, el cantante puso como ejemplo la carrera de Karol G, quien tardó algunos años en posicionarse como una de las artistas más influyentes en la música urbana actualmente. "Si Karol G se demoró como 10 o 15 años en despegar... Handa tiene dos o tres años en la música", agregó.

Ese momento, una de las entrevistadoras le preguntó directamente si creía que Handa podría ser la próxima Karol G versión peruana. "Te lo firmo, estoy segurísimo de eso", respondió Hart con mucha seguridad.

Tras las palabras del esposo de Korina Rivadeneira, la artista urbana se mostró muy agradecida con él y con Kale, de quienes dijo recibió apoyo desde que empezó con su aventura en la industria musical peruana.

"Muchas gracias, hermano. Los quiero mucho a Mario Hart y Kale porque me han apoyado mucho. Apostaron por mí desde que empecé mi carrera, sin tener muchos seguidores, sin nada. Cuando aún no me había pintado el cabello naranja", comentó muy emocionada.