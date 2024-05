¡Sepultó a Mayra Goñi! Ricardo Mendoza confirma romance con misteriosa mujer ¿Quién es?

Tras ponerle fin a sus mediáticas salidas con Mayra Goñi, Ricardo Mendoza decidió darse una nueva oportunidad en el amor y confirmó que inició, recientemente, una relación. En su programa digital 'Ni colágeno ni milf' junto a la productora Cathy Saénz habló sobre la mujer que le ha robado el corazón y se mostró muy entusiasmado con esta etapa que está viviendo.

El conductor contó que no habría estado en la anterior edición del programa porque estaba tramitando su visa para viajar a Estados Unidos y su compañera empezó a bromear indicándole que ya no le serviría. Como se recuerda Mayra Goñi radica en Miami.

Por ello, Ricardo Mendoza se animó a contar que su nuevo documento migratorio le servirá con su actual pareja y así confirmó que tiene un nuevo romance: "Ya estoy enamorado y feliz... tú sabes que la persona con la que estoy tiene posibilidades de viaje, infinitas" , dijo.

En el más reciente episodio de su programa 'Sólo queremos conversar', lo humoristas abordaron el tema de su cancelación en redes sociales e impactaron a sus seguidores al confesar que estaban evaluando dejar de hacer presentaciones en público. Sin embargo, al final dieron la respuesta más certera.

"Hermano, si hacemos el Madison Square Garden y nos retiramos de una vez. No se merecen más", dijo Jorge Luna visiblemente molesto. "Alucina que lo estaba pensando de verdad. Estas cosas te animan a no seguir. ¿No te da esa sensación? Ya me aburrí", agregó Ricardo Mendoza en clara referencia a las críticas que vienen recibiendo.

Inmediatante, Jorge resaltó que si quisiera podría dejar de hacer 'Hablando Huevadas' porque tiene negocios, pero no lo hace porque está seguro que hay muchas personas que se divierten con sus espectáculos y eso lo reconforta.