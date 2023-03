13/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sin lugar a dudas, Shakira tiene una de las mejores bases de fans en la industria de la música. La estrella colombiana estuvo recientemente en Estados Unidos para su última presentación en vivo. La ganadora del premio Grammy interpretó su más reciente éxito junto a Bizarrap "Music Sessions #53" en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Sin embargo, los paparazzis la captaron llorando después de su espectáculo en una tienda de Nueva York.

Después de la entrevista que tuvo en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", la cantante colombiana estuvo con sus dos hijos, Sasha y Milán, en una conocida tienda de chocolatinas en Times Square. Mientras los menores se divertían, la intérprete de "Hips don't lie" aprovechó para desahogarse en un rincón, tal y como se logra observar en las fotografías captadas por los paparazzis.

Shakira es captada llorando en Nueva York

La intérprete de "Hips don't lie" y "Te felicito" se emocionó hasta las lágrimas al hablar de un trama el que hasta ahora se desconoce con una persona. Al ver las imágenes, los fanáticos quedaron atónitos.

Posteriormente, la cantante colombiana fue fotografiada asistiendo a un partido de los New York Islanders, el equipo local de hockey sobre hielo.

La opinión de Adele sobre las canciones de Shakira

Adele dejó entrever que respalda de lleno a la estrella barranquillera Shakira. Durante una cita con sus fanáticos en un concierto en Colombia el pasado fin de semana.

"Vi su actuación anoche en Jimmy Fallon... ¡Oh, su ex esposo está en problemas!" le dijo a la audiencia, con bulliciosa hilaridad.

La cantante británica se refería a la entrevista que Shakira y Bizarrap ofrecieron en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", uno de los programas más populares de Estados Unidos.

Shakira habla de su éxito con Bizarrap

El éxito de los últimos lanzamientos de Shakira con el productor argentino se debe en parte a los fuertes mensajes que tiene la canción y en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" ella explicó cómo estaba especialmente dirigido a mujeres que han sido engañadas.

"Lo que pasa con esta canción es que se ha convertido en un himno para tantas mujeres. Sabes, he tenido un año muy difícil después de mi separación, y escribir esta canción ha sido muy importante para mí, ha sido una forma saludable de canalizar mis emociones", dijo la colombiana a Fallon y a toda la audiencia.

"Y siento que sabes, después de que lanzamos esta canción, realmente sentí que no solo tengo admiradores, tengo una hermandad de mujeres que han pasado por las mismas cosas que yo he pasado, que piensan como yo pienso, que siente como yo me siento, que tuvo que aguantar tanto como yo tuve que hacerlo", agregó.