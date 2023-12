Bryan Arámbulo rompe en llanto al escuchar emotiva canción de Corazón Serrano

31/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bryan Arámbulo, un joven exponente en la escena de la cumbia peruana, alcanzó la fama gracias a diversas composiciones. Recientemente, durante su participación en un concierto de Corazón Serrano, experimentó una profunda conexión emocional con una de las canciones interpretadas. ¿Cuál fue ese emotivo tema?

Concierto cargado de emociones

Bryan Arámbulo ha forjado su camino en la escena de la cumbia peruana, destacando por su excepcional talento vocal. Su participación en reconocidas agrupaciones lo ha catapultado hacia la popularidad, convirtiéndose en un referente para los amantes de este género musical.

En el marco de un concierto de Corazón Serrano, una de las agrupaciones más emblemáticas del Perú, Bryan Arámbulo vivió un momento conmovedor. Al sonar las notas de 'Promesas de amor', tema interpretado por el ex vocalista Edu Baluarte, el joven artista no pudo contener sus emociones y se sumergió en la interpretación, compartiendo su sentimiento a través de las redes sociales.

"Dónde están las promesas de amor que ayer nos hicimos, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas noches de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde están?, ¿Dónde están las promesas de amor?", cantó el cantante de cumbia.

Reacciones de los seguidores

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. El video que Bryan Arámbulo compartió desató una ola de comentarios, algunos expresando preocupación por el estado emocional del cantante.

Mensajes como "Bryan por favor no caigas en el alcohol ppor alguien que no vale la pena, tú eres tan lindo y muy humilde", "Bryan por favor eres exitoso en tu música no caigas en el alcohol", "Cuando me dejen no diré nada pero habrá señales" reflejan la conexión de los fanáticos con la vida personal de los artistas.

Trayectoria de Corazón Serrano

Con más de tres décadas en la escena musical, Corazón Serrano ha consolidado su posición como una de las agrupaciones más relevantes del Perú. Temas icónicos como 'Mix morena de oro', 'Olvídame' y 'Hasta La raíz' han marcado hitos en la historia de la cumbia peruana, consolidando su éxito a lo largo de los años.

Corazón Serrano mira hacia el futuro con optimismo. A través de sus redes sociales, la agrupación anunció que sus cantantes se encuentran inmersos en grabaciones, preparando nuevos temas inéditos para el deleite de sus seguidores.

La cumbia peruana, rica en historias y emociones, se vio protagonizada por el sentimiento genuino de Bryan Arámbulo en el concierto de Corazón Serrano. La cumbia sigue siendo el canal a través del cual se expresan las alegrías y penas, creando un vínculo eterno entre los artistas y sus seguidores.