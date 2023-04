Sheyla Rojas revela que terminó con Sir Winston, pero lo perdonó porque "no puede dejar que sea feliz con otra"

21/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas sorprendió, el pasado 11 de abril, cuando dejó entrever que habría terminado su relación sentimental con el empresario mexicano Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston. Sin embargo, la modelo acaba de confesar que lo perdonó y la razón te sorprenderá.

Sheyla Rojas rompió su relación con Sir Winston

La exchica reality Sheyla Rojas reveló hace unas semanas que terminó con su pareja Luis Miguel Galarza Muro. Esto luego de que respondiera a la pregunta de una usuaria en Instagram.

Resulta que la usuaria de Instagram le preguntó sobre una posible boda con Sir Winston. "Shey pa' cuando el matri hasta la Melissa ya le dieron el anillo te estás quedando", escribió la mujer. A lo que Sheyla Rojas respondió: "Ya llegará el indicado".

Se cree que la modelo peruana se cansó de esperar el anillo de compromiso. Como se recuerda, Sheyla Rojas ya había expresado sus deseos de llegar al altar con Sir Winston, con quien ya tenía más de 1 año de relación.

¿Por qué Sheyla Rojas regresó con Sir Winston?

La exparticipante de "Combate" y "Esto es guerra", Sheyla Rojas, se conectó desde Guadalajara, México, con el programa "América Hoy" para dar detalles acerca de su actual situación sentimental.

"No hay anillo. Ya le terminé, yo le terminé, pero después pensé y dije 'No, no puedo dejar que sea feliz con otra", reveló la popular 'Shey Shey'.

Rojas también reveló que Sir Winston le hizo una sorpresa muy especial por su segundo aniversario. Además, aseguró que su pareja le prometió otro obsequio en los próximos días.

"Y (él) volvió con una sorpresa (...) Estuvo linda la sorpresa, pero según él tiene otra sorpresa", añadió.

La historia de amor de Sheyla Rojas y Sir Winston

En una entrevista con el programa "Magaly Tv, La Firme", Sheyla Rojas reveló que conoció a Sir Winston en una cena junto a sus amigos en México. Según contó, todo sucedió de manera inmediata porque "fue amor a primera vista".

"Yo tenía un amigo en Guadalajara y me dice 'oye Sheyla vamos a cenar' y yo en realidad me fui a otro lado con otros amigos y no fui. Un viernes me dice 'vamos a tal lugar' y yo voy con otros amigos y la verdad que no me gustó ese lugar porque estaba medio aburrido y nos fuimos a otro lado".

"Entonces yo le digo 'quizás nos vemos el sábado'. Finalmente llega sábado y me invita a cenar y yo me regresaba el domingo (a Perú) porque tenía mi pasaje para ese día y la verdad que yo no quería regresarme a Perú".

"Para mí estar en Perú, era estar encerrada (por la pandemia). No quería regresar con todo lo que estaba pasando... yo ya tenía mis maletas y todo listo para regresarme (a Perú), pero mi amigo me invita a esta cena y en ese momento fue como amor a primera vista y él ('Sir Winston') me dijo quédate y yo le dije que me tenía que regresar".

"Me dijo que me quede un mes y yo le dije bueno, pero que no sería en su casa porque me quedaría en otro lado", contó.

Finalmente, la modelo peruana contó que decidió mudarse a la casa de Sir Winston y es ahí donde conoce a la familia del empresario mexicano, un detalle que le dio confianza en seguir adelante con la relación.