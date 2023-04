Magaly Medina lanza dardo a Rodrigo Gonzáles: "Es un chistesito cruel"

19/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No pudo con su genio. La periodista de espectáculos, Magaly Medina lanzó un dardo a su examigo Rodrigo Gonzáles, esto ocurrió al empezar su programa "Magaly TV la firme", mientras comentaba la sanción que Cienciano le impuso a Paolo Hurtado, dijo que el equipo de Cusco decidió tomar acciones gracias a las imágenes de su programa, restando importancia al trabajo que se realiza en "Amor y fuego".

"Hoy tenemos novedades, el equipo Cienciano del Cusco acaba de separar de su equipo a Paolo Hurtado debido a las imágenes que nosotros mostramos anoche. El comunicado dice claramente que debido a las imágenes que mostraron en un programa de televisión nocturno de ayer... ¿Bueno, es el nuestro no? Ni modo que sea el de Paco Bazán jajaja" dijo entre risas la popular urraca.

Acto seguido, dijo que se trataba de un "chistesito cruel para amenizar la noche". pero en su siguiente oración lanzó otro dardo al popular Peluchín, pues dio a entender que en ATV si son una familia unida y trabajan en equipo. "Ahora que estamos de aniversario. ATV cumple 40 años y para seguir mostrando la unidad familia que somos jajaja bueno..." ironizó Magaly.

Como se recuerda, Magaly Medina y Rodrigo Gonzáles tienen una historia de idas y vueltas en su amistad, pues en varios oportunidades se han lanzado indirectas en sus respectivos programas. Todo empezó hace muchos años, cuando ambos formaban parte de Latina y se peleaban por los invitados y temas, luego se amistaron; sin embargo, a los pocos meses la amistad se volvió a romper.

Magaly Medina y la última vez que habló sobre su amistad con Rodrigo Gonzáles

La presentadora de "Magaly TV La Firme" afirmó que no le afecta ni le preocupa escuchar las opiniones negativas de Rodrigo González, ya que él tiene la libertad de criticarla, al igual que otros personajes de la televisión lo hacen.

"No (me duele), ni me interesa su crítica, tanto así que ni la escucho. A veces mi productor me dice, fulano dijo tal cosa, yo me levanto de hombros. Todo el mundo es libre de criticarme haya sido o no mi amigo. Quiere decir que, finalmente, nunca fue tu amigo. Hay amistades verdaderas y otras que no, que con el paso del tiempo se transforman, puede ser" dijo Medina en entrevista con un portal de noticias de Argentina.

Ella también comentó en aquella oportunidad que la vida es un camino donde uno va dejando parejas, amigos y hasta familia.