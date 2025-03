Shirley Arica encaró a Pamela López tras involucrarla con Christian Cueva: "La conocí 'borracha'"

Shirley Arica vuelve a remecer la farándula tras revelar detalles sobre cómo fue su encuentro con Pamela López, a quien confrontó en una fiesta por haberla vinculado con su aún esposo Christian Cueva durante una entrevista con Magaly Medina.

Luego de presentarse en 'El Valor de la Verdad' y ganar S/50 mil tras revelar comprometedoras situaciones de futbolistas peruanos, Shirley Arica vuelve a desatar la polémica tras la entrevista que dio al programa 'La Noche Habla'. La exmodelo no dudó en responder a algunas de las preguntas que no salieron al aire, entre ellas si es que conoció a Pamela López, borracha.

Shirley Arica señaló que "sí" y admitió que en aquel entonces se encontraba molesta con la trujillana, ya que la vio en una entrevista con Magaly Medina donde sacaba conversaciones de WhatsApp que dejaba entrever que tuvo un presunto amorío con su aún entonces pareja, el 'pelotero' de Cienciano, Christian Cueva.

A pesar de que el 'sillón rojo' admitió que le dio un beso a 'Aladino' y que este tuvo insinuaciones para tener algo más que una amistad, Shirley señaló que no tuvo un 'affaire' con él. Incluso confesó a Laura Spoya y a Tilsa Lozano que no volvió a ver a 'Cuevita' desde la 'encerrona'.

"En un inicio, cuando ella salió a contar o hablar en otro programa de la señora, mi mejor amiga, diciendo de que yo estaba en la lista (de Cueva), porque mencionó varios nombres y entre esos nombres estaba yo. Obviamente, me dio cólera (...) Nunca he tenido un chat con él, ni por WhatsApp, ni por Instagram, ni por TikTok . Después de esa encerrona, nunca jamás", señaló tajantemente.

Seguidamente, Shirley Arica, que conoció a Pamela López en una fiesta aparentemente pasada de copas y "picada", pero aun así la 'Chica Realidad' no dudó en acercarse y conversar con ella para aclararle la situación.